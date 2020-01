La inclusión de una bebida azucarada, producida por una multinacional, dentro del programa de Precios Cuidados despertó polémica, y los funcionarios del gobierno nacional debieron salir a aclarar los motivos detrás de la decisión. La polémica se disparó debido a que, al presentar formalmente el Plan Nacional de Lucha contra el Hambre, diversos referentes nutricionales señalaron que habían pedido al Ejecutivo cobrar algún impuesto a las gaseosas, especialmente las más consumidas, para evitar el sobrepeso infantil, el mayor mal que afecta a los menores de la Argentina.

Sin embargo, la marca más consumida apareció incluida en el listado de precios que el gobierno subsidia. En ese marco, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, explicó que el objetivo del gobierno al elaborar la lista de productos fue “no desconocer que muchas personas consumen ese tipo de productos. Nosotros iremos incorporando otras variedades, pero no podemos definir lo que consumen o no los argentinos, porque además no es el objetivo del programa: necesitamos saber cuánto valen las cosas. Podemos debatir sobre el tema, pero el origen de la cuestión son las primeras marcas. Nadie dice que tenemos las tres principales marcas de pañales con baja de precios en góndola, que volvimos a tener lavandina... yo no sé si el café es bueno o malo, pero antes teníamos café en saquitos y ahora tenemos café molido: tenemos otra vez un programa con productos de referencia”, destacó en declaraciones a radio Metro.

Desde el centro CEPA se sumaron a la polémica, y destacaron que habían propuesto al gobierno implementar “un semáforo” nutricional en la cartelería de los nuevos Precios Cuidados, una opción que fue descartada. Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se expresó en la misma línea que su funcionaria: “La canasta busca reflejar un promedio de lo que es el consumo de los hogares argentinos y muchos hogares consumen ese tipo de bebidas. No estamos pensando en penalizar consumos, pensamos en cuidar los precios. De más está decir que hay que hacerlo con moderación”, dijo en diálogo con radio Mitre.