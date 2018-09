“La homosexualidad es un plan para disminuir la población mundial”, “los homosexuales son gente inmadura emocionalmente, no pueden tener hijos a cargo” y “los homosexuales no pueden ser felices”, son algunas de las polémicas frases que dijo una médica y docente ante sus alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, quien finalmente fue apartada de su cargo.

Fueron los propios estudiantes de esa carrera los que se organizaron para repudiar a la profesional y exigir que sea separada de su cargo, a quien acusan de discriminar y maltratar a los alumnos.

Alumnos denunciaron a la profesora por discriminar y maltratar a los alumnos.

Los estudiantes que asistieron a su clase fueron los que denunciaron y escracharon a la docente por las redes sociales: “Repudiamos las declaraciones discriminatorias de Ana Delchierico (…). Estos dichos fueron manifestados durante una clase frente a sus estudiantes y refiriéndose, particularmente, a un estudiante gay que estaba presente”.

Según confirmó Viviana Parr, la vicedecana de la institución, la docente Ana Delchierico fue separada preventivamente de su cargo hasta que haya una resolución final.

La propia Delchierico comentó al sitio Los Andes que “esto me lo hacen porque soy ‘provida’. Si se lo hicieron al doctor Albino, que les quitó el hambre a gente como ellos, ¿por qué no me lo van a hacer a mí? Si a Cristo lo colgaron en una cruz, ¿por qué no me van a colgar a mí? Son verdades que, gusten o no, son así. La biología dura no se puede cambiar, y cada una de las células de tu cuerpo gritan lo que son”.