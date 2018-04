Una usuaria de Facebook escribió el triste relato en el cual dos policías mataron de un tiro a un indefenso perro en avenida Caseros y la calle Arriola, aparentemente porque el perro intentó atacarlos.

Una imagen tremenda del can acribillado (Facebook).

A continuación, el testimonio y la publicación:

"Mataron a globo a las 2:00hs tristemente dos policías de civil impunemente de un tiro en la cabeza, porque dice que lo quizo morder, entonces su solución fue darle un tiro ni más ni menos que en la cabeza dejándolo agonizando y mirando mientras globo se moría lentamente, nada estaba sucediendo, fernando, su mujer valeria y globo estaban sentados como todas las noches en la puerta de casa hasta que estos dos pararon estacionando con una camioneta citroen chapa AA 519 DO, bajando y vaya a saber a que bajaron??? porque mientras en caseros y monasterio estaban robandole los stereos a los autos en arriola y caseros estaban asesinando a un animal por el simple hecho de matarlo, iban llegando más policías, nunca en la cuadra vi tantosssss al pedo porque se sumaban solo para reírse, salvo dos que lloraban porque lo conocían a globo y a Fernando, que andaban juntos todo el día por todos lados. A globo le van a realizar una autopsia para corroborar que la bala sea la misma que la del arma del HDP que lo mató, justicia por globo, el era quien nos cuidaba a todos nosotros y no estas mierdas!!! Buen viaje amiguito, no lo merecías!"