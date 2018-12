Se desató un verdadero escándalo policial en Santa Fe luego de que se viralizaran imágenes de dos efectivos teniendo sexo en un patrullero, a la luz del día y a la vista de todos.

Los agentes que protagonizaron el hecho pertenecen a la Unidad Regional I de Santa Fe y fueron grabados en pleno acto sexual, sin que se dieran cuenta que estaban siendo filmados.

Al respecto, el protagonista del bochornoso suceso siguió sumando más polémicas al caso.

A través de un audio, se puede escuchar al uniformado diciendo: “Les voy aclarando que dejen de hacer puterío (…) me costó el pase a disponibilidad, pero bueno no me engancharon robando”.