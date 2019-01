Por Gabriel Arias

Si la crisis económica golpeó a todos los sectores comerciales, el juego no iba a ser la excepción a la regla. La actualidad de los bolsillos de los argentinos llega a poner en cuestionamiento aquel dicho popular que señala que, ante problemas de falta de dinero, la gente se vuelca más a los juegos de azar.

Según un sondeo que realizó Crónica por diversas agencias, los apostadores ya no se acercan tanto a jugar como lo hacían anteriormente y cuando lo realizan es por montos más bajos que los acostumbrados.

Crónica dialogó con varios agencieros que confirmaron la baja en las apuestas, como Juan, del barrio de Balvanera, quien comentó que "bajó el juego como en todas las cosas. No sé con exactitud un porcentaje de la disminución, pero sabemos que cayó. Creo que por la crisis, si uno no tiene para comprar lo básico, no va a venir a gastar plata acá. Si uno hace un balance todo tipo de juego cayó, el Quini 6 y el Loto, que antes una persona jugaba dos o tres boletas, y ahora es sólo una, y en la Quiniela quien antes gastaba 60 pesos y ahora lo hace por 40 o 30. La baja es para todos los juegos, no es que alguno se mantenga. Ojalá que en febrero esto mejore, cuando la gente vuelve de vacaciones, creo también que es como se dé el año".

Otra agenciera, Maribel, agregó que "la caída siempre está, se nota, y me parece que tienen que ver tanto la crisis como la época del año. Bajó un poco todo, pero se entiende, porque, si a la gente no le alcanza para comer, menos para jugar. En la quiniela trabajo bien, pero el que antes hacía un Quini 6 ahora hace Loto, y el que antes compraba dos Quini 6 y ahora compra uno. La gente busca ganar más plata con juegos que sean más económicos, como la Poceada, que había 25 millones en danza la semana pasada. O sea, cuando el pozo es grande, la gente se acerca y juega".

En tanto, Ana manifestó con algo de preocupación que "en la actualidad se está jugando menos que antes, y uno no sabe si es por la crisis económica o por la fecha en la cual estamos transitando, pero la baja está confirmada. Si bien no tenemos un número exacto, creo que podría andar cerca del 20 por ciento, aunque es relativo. En los primeros días la gente se acerca a jugar más, pero a partir del 15 la cantidad de apostadores baja. La quiniela medianamente se mantiene, pero los demás juegos bajaron".

Conocida la opinión de los agencieros, resta saber qué consideran los apostadores sobre el momento que vive el sector del juego. Mario le comentó a Crónica que "el que antes jugaba dos números ahora lo hace con uno, hay una baja porque de 2 pesos se fue a 4. Antes yo jugaba 3 o 4 números y ahora mucho menos, la plata uno la evalúa, porque antes uno comía dos panes y ahora uno, está brava la carrera, pero esto es algo que uno tiene, siempre lo mismo: el escolazo es así. Aunque sea uno tiene que jugar a un número, porque es difícil que uno no juegue, aunque sea unos pesos. Si jugás algo tenés chance de ganar, algo a diferencia de que, si no jugás, no podrás ganar nada; además hay gente jugadora y otros que lo hacen cada tanto".