Carla Monrabal es la primera mujer de la historia de la provincia de Buenos Aires en presidir un puerto y asegura que desde su gestión al frente del Puerto Dock Sud, en Avellaneda, trabajará para convertirlo en el más importante del territorio bonaerense y para desmitificar que "el mundo portuario sea solo cosa de hombres".



"Es cierto que el mundo portuario es mayoritariamente masculino, todavía hay una tasa baja de participación femenina y, como pasa en otras áreas como la tecnología o la ciencia, este ámbito laboral se asocia a los hombres y no solo no hay incentivos para que el número de mujeres aumente, sino que hay hasta leyes que lo dificultan", explicó Monrabal, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud.



La mujer de 42 años, designada por el gobernador Axel Kicillof el 23 de abril último para presidir el Puerto Dock Sud, se refirió así al artículo 11 de la Ley 11.317 sobre el trabajo de mujeres y niños, sancionada a principios del siglo XX, que "prohíbe a las mujeres trabajar en la carga y descarga de navíos o por medio de grúas, en trabajos subterráneos, entre otros".

"Son normativas de otra época, pero que siguen vigentes; hubo proyectos presentados en el Congreso para derogar esos artículos, pero todavía no hay respuestas", lamentó Monrabal, que es además la única mujer que preside actualmente un puerto en todo el país. Con total convencimiento aseguró que "debemos empezar a dar debate sobre el rol de la mujer en el mundo portuario y a preguntarnos por qué es un ´mundo de hombres".



"Durante muchos años me desempeñé en el ámbito del comercio exterior y trabajé en Dock Sud y en otros puertos y, en general, hay pocas mujeres, por lo que estoy acostumbrada a entornos masculinizados", remarcó. Monrabal es licenciada en Comercio Internacional de la Universidad de la Marina Mercante, trabajó en el sector portuario, ferroportuario e industrial y fue docente en su especialidad en varias universidades.



"Conocía el sector portuario, no es un ámbito nuevo para mí. Hay mucho trabajo por hacer y es un desafío muy grande", reconoció. "Cuando asumí, me sorprendió ver que hay varias mujeres trabajando, no solo en el área administrativa, sino también en la de operaciones; sin embargo el porcentaje sigue siendo bajo", dijo y apuntó que en las empresas del Puerto "también hay trabajadoras, pero es poca la cuota del personal femenino".

Semanas atrásm la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, visitó el Puerto y, según confió Carla "conversamos sobre cómo podemos articular esfuerzos para que esa participación sea cada vez mayor y deje de ser algo excepcional". "Es importante abrir el camino a las nuevas generaciones y que no les cueste tanto a ellas acceder a este tipo de trabajos", dijo con entusiasmo.

La funcionaria destacó, además, que desde la Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonaerense "están haciendo un relevamiento de cuántas mujeres hay trabajando en los puertos y qué tipo de trabajo están haciendo". La primer mujer en la historia bonaerense en presidir un puerto asumió en medio de la pandemia de coronavirus, lo que no la atemorizó aunque lamentó que debido a esa emergencia sanitaria "no pudiera reunirme personalmente con las trabajadoras y trabajadores del puerto y a muchos los conocí a través de Zoom".



"Tenemos un estricto protocolo, controles de salud al ingreso al Puerto, operativos cuando llegan embarcaciones, además de sanitizar y desinfectar las oficinas y baños cada dos horas", enumeró y destacó que esas medidas lograron que "casi no hemos tenido casos de Covid-19 positivo". Con respecto a cómo es un día de trabajo, Carla aseguró que "en el puerto no hay cómo aburrirse, cada día es diferente y hay mucho por hacer".

Carla Monrabal está al frente del Puerto Dock Sud, en Avellaneda (Télam).



"Con mi equipo estamos impulsando varias mejoras, porque queremos tener un puerto competitivo y seguro", puntualizó y en ese marco "suelo tener reuniones internas para revisar el estatus de los proyectos y estamos con estudios para iniciar el dragado trianual, que va a ser la primera vez que se haga en Puerto Dock Sud de esta manera y, a diferencia de las gestiones anteriores, vamos a tener el control y manejo del dragado".



La presidenta portuaria contó además que "estoy visitando las empresas del puerto para escuchar las necesidades y propuestas" "Quiero que el puerto tenga el rol que debe tener y en ese sentido contamos con el apoyo del Gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Augusto Costa, que han demostrado la intención de potenciar a los puertos bonaerenses y garantizar su operatividad", afirmó.



Enfatizó: "Quiero potenciar al puerto, que cuenta con una ubicación estratégica, para convertirlo en el más importante de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina, porque tiene todo para serlo". "Si queremos que Puerto Dock Sud aporte una mayor capacidad exportadora a la Provincia, debemos convertirlo en una plataforma logística eficiente y segura" explicó y con ese objetivo puso en marcha un sistema de lucha contra incendios y el sistema de iluminación, entre otras iniciativas.