Las aulas actuales no son las mismas que hace diez años.

En un contexto en el que numerosas aristas sociales están cambiando, la relación maestro-alumno también sufre alteraciones y las aulas actuales no son las mismas que hace diez años.

Mariano Narodowski, investigador dedicado al campo de la pedagogía y las políticas educativas, sostiene que en la actualidad "muchos profesionales, aún muy preparados, tienen más dificultades para educar y para legitimar su función. Nuestra sociedad ya no es jerárquica, la escuela no es el único lugar para saber, a la vez que el mundo adulto es cuestionado y la autoridad no se le regala a nadie. Quiero decir que el rol docente debe ser construido cada día bajo enormes presiones".

"Hasta hace unos años podría decirse que padres y docentes personificaban para el alumno la autoridad conferida por la sociedad. Últimamente, tanto docentes como padres plantean que sus alumnos o hijos no los respetan, manifestando su impotencia para transmitir las enseñanzas y directivas correspondientes", afirma Mirta Lidia Sánchez, investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Sánchez remarca que "algunos docentes temen caer en posiciones autoritarias confundiendo autoritarismo con autoridad". "Sin embargo el autoritarismo se manifiesta como defecto en el ejercicio del poder, pues se basa en un poder arbitrario donde alguien se erige en el lugar de la Ley. El docente autoritario sitúa su práctica en el eje dominación-omnipotencia, es decir, intenta dirigir esperando solo sumisión y obediencia, desconociendo al alumno en su alteridad. Uno de los recursos más utilizado por un docente autoritario suele ser la intimidación que puede generar tanto miedo a la sanción disciplinaria, a repetir de grado, como por el contrario, generar ira, desobediencias o actos de violencia", agrega la especialista.

"Antes, los maestros tenían legitimidad de origen, hoy tienen que ganarse esa legitimidad diariamente. Hay que confiar en ellos y empoderarlos", concluye Narodowski.