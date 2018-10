El hecho ocurrió en la escuela Media 8 Pedro Benoit. (Captura)

Padres se manifestaron violentamente en contra del aborto y de la ley de Educación Sexual Integral en la puerta de una escuela de La Plata. El hecho, ocurrido frente al colegio Media 8 Pedro Benoit de la ciudad bonaerense, fue grabado por testigos y publicado en las redes sociles.

Los responsables de los alumnos se manifestaron en contra de la Educación Sexual Integral y argumentaron: "La ley no puede ir en contra de la biología. Si sos mujer, tenés vagina. Si sos hombre, tenés pene. No es una interpretación".

Además, se expresaron en contra del aborto y dijeron: "Vamos a perseguir a los aborteros hasta abajo de la cama. Vamos a perseguirlos hasta que no quede ninguno".



Uno de ellos, cuestionó: "¿Por qué no abortas vos? ¿Por qué no agarras una pinza y le agarras la cabeza a una criatura?".

En cuanto a la Educación Sexual Integral, un hombre manifestó: "Sos mujer y yo soy hombre. Tu ley perversa me somete a mi y a mi familia a decir que la sexualidad es una construcción social. No cambiemos los valores de las cosas".

En tanto, los docentes respondieron que la ESI es una Ley Nacional y agregaron: "No pueden impedirla y venir a amenazar a la puerta de una escuela pública".

Efectivos se acercaron a la puerta del instituto y pidieron "orden" ya que las clases en la mencionada escuela pública se estaban dictando de forma normal mientras continuaba el escándalo.