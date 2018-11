.

"Yo la quería encarar. Ay, pero solo no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigos. Y la encaramos en barra". Cultura de la violación en manada, representada por tres muñecos que abusan de Barbie. La letra es de 'Vení Raquel', de Los auténticos decadentes.

Kevin Roldán quería muda a la mujer de su canción con el mismo nombre. " Quiero una mujer bien bonita callada que no me diga na, que cuando vaya a la noche y vuelva en la mañana no diga na. Que cuando no le guste que tome se quede callada y no diga na". Y así la representan en esta ocasión, maniatada y con cinta en la boca para que no pueda hablar.

