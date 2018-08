El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, le confirmó a los gremios docentes la continuidad del pago de 1.210 pesos por mes del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), durante una reunión llevada a cabo en la Casa Rosada junto a Sergio Romero, el secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y de Políticas Educativas de la CGT, y Fabián Felman, el titular de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).



De esta manera, seguirá vigente el pago citado pago, por cargo según contempla el FONID, más 200 pesos por material didáctico. Por su parte, Romero consideró que es un "aliciente, pero no una solución de fondo".



Según declaró, Finocchiaro hizo hincapié en "la confirmación de que se mantendrá este ítem tan importante que cobran todos los docentes del país, más de 1 millón de trabajadores de la educación, lo cual es importante".



"Esto tranquiliza a la comunidad educativa, y sostiene el poder adquisitivo de los salarios", sostuvo el secretario y luego insistió en que "no soluciona la problemática de fondo del salario".



Más tarde recordó que "había una especie de preocupación profunda de la comunidad educativa y los ministros de Educación provinciales, por la casi certeza de que no iba a tener continuidad el fondo" la cual es “una parte importante dentr. del salario docente”.