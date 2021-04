Un fiscal de Neuquén consideró "inadmisible" un pedido para someter a un jury a la jueza de garantías de Zapala, Leticia Lorenzo, por haber utilizado el acróstico "típico de machirulo" al criticar los argumentos de la defensa legal de un hombre que finalmente fue sentenciado a siete años de prisión por abuso sexual agravado.

El acróstico, una composición escrita que contiene letras (al inicio, en medio o al final de sus versos) con las que se puede formar una palabra o una frase leída en vertical, apareció en la sentencia de la jueza como aparente reproche a los argumentos del defensor público Pablo Méndez.



El dictamen del fiscal general de Neuquén, José Gerez, en rechazo a la petición de un jury por parte de un abogado particula,r fue votado por unanimidad en la Comisión Especial integrada para analizar el caso, dijeron fuentes judiciales citadas por la agencia Télam.



"La sentencia no alteró garantías ni derechos constitucionales; no significó una desviación de poder en el caso concreto para imponer una ideología”, expresó la resolución.



Precisa que “insertar un acróstico, aun cuando podría aparejar reproche, resultó una forma original de publicitación del acto jurisdiccional que, por sí mismo y por los carriles normales no hubiera alcanzado en la sociedad”, aseguró.

El ingenioso juego de palabras de la jueza Lorenzo (captura de video)





El Procurador sostuvo que "más allá de la frase del acróstico en sí, lo importante es que el acto jurisdiccional no encuentra reparos legales, constitucionales, ni convencionales".



La jueza Lorenzo introdujo el acróstico en una sentencia en la que declara a un hombre responsable de abuso sexual agravado y el cual fue condenado a siete años de prisión.

"Típico de machirulo" es la frase que se lee en vertical, cuando se unen las primeras letras de cada una de las oraciones redactadas en la página 41 (formando así el acróstico de referencia) de la sentencia del 14 de agosto del año 2019 destinada al defensor oficial Pablo Méndez, cuyo alegato la magistrada criticó por falta de perspectiva de género.

"No me voy a hacer la zonza. La frase no se formó sola. pero el texto no fue escrito para formar la frase. Simplemente había que explicar a la defensa por qué no podía aceptar su pedido. Sólo hubo que aplicar dos o tres sinónimos sobre lo que había escrito", explicó la jueza en una entrevista dada en 2019.

Qué dijo la jueza

"El problema no era este abogado defensor en particular, es la forma en que se litigan y se presentan los casos. Trabajamos en una justicia que es muy patriarcal en su concepción. En muchos casos de abuso sexual preguntan '¿si no consintió, por qué no tiene marcas en el cuerpo?' Queremos plantear que hay argumentos que ya no se pueden sostener", explicó Lorenzo.