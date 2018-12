Autoridades del colegio confirmaron que hay una denuncia penal en curso.

Una joven mendocina denunció en las redes sociales que fue abusada en el baño del Colegio Compañía de María, ubicado en la capital de Mendoza, por un compañero de la escuela cuando tenía 13 años, confirmaron este miércoles las autoridades de la institución al señalar que hay una denuncia penal en curso.



La adolescente de 17 años, relató en la red social twitter el abuso sexual del que fue víctima cuatro años atrás y compartió una imagen con la frase #MiráComoNosPonemos que se viralizó en las redes sociales en repudio a la violación denunciada públicamente este martes por la actriz rionegrina Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés.

"Me quedé callada durante 4 años de mi vida, me insultaron, se rieron de mí... Pero hoy hablo, tomo la decisión de contar mi historia y espero que ninguna más quedé callada como yo lo hice. Tenía solo 13 años cuando abusaron de mí sin mi consentimiento", relató la joven. Y, remarcó: "Abusaron de mi con solo 13 años, era muy inocente de mi parte".



Tras detallar que el ataque sexual fue perpetrado en "el baño de la primaria" de la institución religiosa, la adolescente señaló: "Saben lo feo que es egresar de ese colegio viendo cómo recibía el diploma este degenerado".



En su texto, también deploró cómo él "seguía con su vida" mientras ella estaba haciéndose "daño físicamente y mentalmente". "Quedé callada y eso me mató por dentro, mi familia se enteró este año todo lo que me sucedió", agregó la adolescente.



Asimismo, reflexionó: "Ellas, ni yo tenemos la culpa, sino la sociedad en la que vivimos, los hombres se creen superior a nosotras, tan solo porque tal vez, quizás tengan cosas que las mujeres no tenemos, pero no es así. Hoy digo basta y grito su nombre", tras lo cual reveló la identidad del acusado.

Por su parte, Fernando Bertonati, apoderado legal del instituto, dijo a radio Nihuil que "la chica ha manifestado en algún momento esto en un ámbito de privacidad y la escuela actuó según el protocolo y hay una denuncia penal en curso".



"Es lo único que puedo decir, porque el resto está en la Justicia y en un marco de protección de menores", añadió el letrado.



Bertonati señaló que "este año se ha presentado la denuncia y hemos tomado conocimiento nosotros de lo que ha manifestado por privado, que no sé si coincide con lo que la niña manifiesta en las redes".



"La chica ha sido protegida, se la ha acompañado y la escuela ha seguido el protocolo de la Dirección General de Escuelas al pie de la letra y protegiendo en cada momento a la menor", acotó.