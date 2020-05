Por Hugo Ferrer

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, recibió con asombro la tapa de la edición del diario La Opinión Austral del miércoles 29 de abril, donde se reflejó la conmovedora historia del soldado de Malvinas que se reencontró con “la nena de cinco años” que hace 38 años le había regalado un par de guantes y una bufanda.

El ministro, con el ejemplar (Gentileza La Opinión Austral).

La jefa de redacción, Sara Delgado, le hizo entrega de la réplica impresa y le contó que esa nena le dio la mano durante la guerra de Malvinas y sintió que la tenía fría. La magia de la radio lo hizo posible y esa historia fue protagonista no sólo en la tapa del diario sino también una de las notas más destacadas de laopinionaustral.com.ar.

El funcionario con la jefa de redacción (Gentileza La Opinión Austral).

El fotógrafo, José Silva (en esa base hizo el servicio militar en 1982) lo retrató en uno de los sectores “símbolo”: en la pared, el cuadro con las fotos y nombres de los 55 caídos de la fuerza. Siguió la caminata y observó la histórica guitarra donada por el juez Gerardo Caamaño y que utilizaban los soldados, las medallas, armas, plaquetas, más fotos y llegó al rincón donde está la colección encuadernada (tapa azul y letras doradas) de La Opinión Austral con los ejemplares de abril y mayo de 1982, donde el ministro repasó algunas de las notas publicadas.

Rossi observó los diarios de la época (Gentileza La Opinión Austral).

También observaron con mucha atención el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Xavier Julián Isaac, y los demás integrantes de la cúpula militar: el titular del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Brigada Juan Martín Paleo; el jefe de la Armada, contraalmirante Julio Horacio Guardia; y el jefe del Ejército, general de Brigada, Agustín Humberto Cejas y el Comandante de la XIra Brigada Mecanizada de Río Gallegos, General de Brigada Martín Lluch y el Teniente Coronel Matías Rodríguez.

Afuera, el frío y el viento. Adentro, el calor y la emoción. Es que muy cerca del hangar desde donde partían los aviones Mirages con los pilotos héroes, se respiraba en silencio, casi como un homenaje a cada uno de los que dieron la vida por la patria.

La historia en sí

Pasaron 38 años de la gesta de Malvinas, pero al día de hoy todavía existen historias que emocionan a propios y extraños, tal es el caso de una dada a conocer por el diario La Opinión Austral en la cual un ex soldado y una nena se reencontraron en vivo por una radio para revivir ese instante en el que la pequeña le obsequiaba unos guantes al ex combatiente en 1982.

Después de casi cuatro décadas sin tener contacto, José Luis Dornei y Magalí Triviño hablaron en la radio LU12. Él hacía base en Puerto San Julián durante la Guerra de Malvinas cuando ella, por entonces una nena de 5 años, se acercó y le regaló sus guantes. Jamás se olvidaron de ese momento.

La tapa de La Opinión Austral.

"Desde la brigada 6ta Aérea de Tandil queremos ubicarla para conocerla y honrarla. No sabemos cómo se llama. Sólo quedó el recuerdo de esta hermosa foto", publicaron días atrás, momento en el que se iniciaron las averiguaciones para dar con "la nena".

Estos son los históricos guantes (Gentileza La Opinión Austral).

"Soy Magalí y soy la nena de la foto y hoy tengo 43 años", dijo al aire, en exclusiva. "Me enteré el sábado por la mañana cuando estaba tomando un café. Me llamó mi hermana y me contó todo. Le pedí que no dijera nada. No tengo problema en charlar con el soldado. Lo que no quería era salir en los medios", reveló ante la atenta escucha de los conductores.

La mujer que hoy continúa viviendo en San Julián reveló que habló con el soldado. "Él se acordaba de los guantes y yo le decía que para mí era una bufanda. Recordaba de llevar con mi mamá pan casero o tortas fritas porque ellos dormían en una parrilla. Para mí era natural hacer algo así".

La foto fue sacada justo enfrente de lo que alguna vez fue el comedor escolar de una escuela de Puerto San Julián. "Me acuerdo que estaba yendo a casa. Cuando lo saludé le sentí las manos frías. Yo tenía puestos los guantes y la bufanda y se los dí".

Actualidad del soldado

Cabe destacar, que Dorneies es oriundo de Las Flores, una localidad que queda a 200 kilómetros de Buenos Aires. En aquel entonces le tocó incorporarse a la brigada sexta de Tandil y el viernes se cumplieron 38 años del día en que voló hacia Puerto San Julián.

"Nunca me imaginé que pudiera llegar a encontrarla", dijo en una entrevista y agregó que aquel día de la fotografía hacía muchísimo frío. Había nevado y él tenía descanso de guardia e iba caminando con unos compañeros cuando una mujer -que iba acompañada de una niña- los frenó.

Los protagonistas, hace casi cuatro décadas (Gentileza La Opinión Austral).

El soldado agradeció también a todo el pueblo de Puerto San Julián, que “nos ayudó mucho”, y particularmente a dos familias que por aquel entonces los invitaban a comer.

“Con varios compañeros tenemos ganas de ir a San Julián. Por la pandemia tendrá que esperar, pero la idea es ir y recorrer todos los lugares que nos traen recuerdos”, aseguró.