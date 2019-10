Un joven de 20 años falleció tras haber asistido a una fiesta electrónica clandestina en Córdoba y aguardan los resultados de la autopsia para determinar si su deceso se produjo por el consumo de éxtasis.

Darío, el padre de Samir Andrés Velázquez, reconoció que su hijo consumía en estos eventos pero pidió por un mayor control. "Queremos que esto no quede en la nada. Sabía que él consumía, teníamos una relación muy cercana. No era un chico que estaba todos los días consumiendo, pero estas fiestas electrónicas no duran hasta las 5 de la mañana, sino hasta las 4 de la tarde del otro día", señaló el hombre al sitio Cadena3.

"Yo le decía volvé cuando termine y como todos los fines de semana estaba pendiente del teléfono hasta que llegó el día en el que me avisan desde el hospital que estaba muy grave", lamentó y agregó: "cuando llegué me dijeron que estaba muerto y es una palabra no la puedo digerir".

Darío relató que "hay un montón de estas fiestas que se hacen de manera clandestina", en casas quintas, en las afueras de la ciudad y detalló que "había una supuesta ambulancia que no era ambulancia, era una Fiorino y lo llevaron ahí en la caja, lo dejan en el hospital y se dieron a la fuga de la Policía y de mis hermanos que estaban cerca. Al menos, pudieron sacar una patente o algo".

"Lo que les interesa es el dinero, ni siquiera la calidad de lo que venden. Quieren vaciar a los pibes de lo que tienen en el bolsillo y no puede ser que las autoridades y los papás hagamos oídos sordos", reclamó. "A mi hijo nadie lo amenazó a hacer algo, lo hizo por su propia voluntad, a lo mejor pensó que tomaba algo como lo hacía de costumbre pero hay que investigar qué le vendieron, él lo hizo como una vez más", culminó.