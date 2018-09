Sucedió en la localidad de Ojo de Agua, Santiago del Estero , donde un vecino de 73 años denunció que sus animales fueron atacados por extraterrestres y provocaron la muerte de 10 vacas. Tras ser revisados por un veterinario del Senasa,, declaró que se trataría de "un caso paranormal".Un grupo de vecinos de la misma localidad ya habían denunciado la presencia de OVNIS, con luces rojas, que descendieron en la zona.expuso ante la policía detalles del hecho.La denuncia explicita: "Cumplo en llevar a su conocimiento que en el dia de la fecha a horas 10:30, radicó denuncia penal en esta Dependencia Policial el Ciudadano BAEZ, RAUL GUSTAVO, de 73 años de edad, jubilado, DNI N° 7.980.628, con domicilio en el barrio Palermo de la Ciudad de Villa Ojo de Agua, en contra de AUTORES DESCONOCIDOS, argumentando en su relato que posee una propiedad en el Paraje La Totorilla, Dpto. Ojo de Agua y la cantidad de cincuenta y dos animales vacunos y que aproximadamente quince días atrás se dio con la novedad de que diez animales de estos se encontraban muertos, entre ellos ocho vacas, una vaquillona y un ternero y tres de estos se encontraban mutilados, sin lengua, sin ojos y sin parte del aparato reproductor, desconociendo los motivos de la muerte".



El texto presentado manifiesta que no se observó sangre en el lugar, ni huellas de pisada ni otro rastro de vehículo en la zona.



El Fiscal de Turno Dr. Julio Vidal fue informado del anormal incidente disponiendo que se instruya una Información Sumaria Judicial a fin de establecer los causales de los decesos de los animales denunciados oportunamente.



"Que se dé intervención a SENASA a fin de que evacue informe detallado de supuestos causales de las muertes de estos, se realice acta de constatación e inspección ocular. A horas 17:00 el Comisario Guzmán Báez y personal de la sección Criminalística juntamente con el médico veterinario Renzo Capellini se dirigieron al lugar para dar cumplimento a lo ordenado por la fiscalía, entrevistándose con el casero Don ROQUE MENDOZA, mayor de edad, con domicilio en Paraje La Totorilla, Dpto. Ojo de Agua, quien supo manifestar que hace aproximadamente quince días atrás en circunstancias que reunió los animales vacunos del monte se dio con la novedad de que aproximadamente diez de ellos se encontraban muertos y cuatro de ellos le faltaba la lengua y tenían cortes en la zona genital (ano) y no tenían sangre, informando de esto al Ciudadano Báez propietario de los vacunos", sigue la acusación.



También se enteró que sus vecinos llamados Tomas Fidel Acosta y Florencio Villarruel habrían sufrido la muerte de sus animales vacunos, de los cuales algunos se encontraban mutilados.



"Se hace notar que el Médico Veterinario Capellini de SENASA no pudo extraer muestras para analizar en el laboratorio por el grado de descomposición de los animales, manifestando que nunca había visto mutilaciones de ese tipo y podría tratarse de un caso paranormal (textual), acotando que ese tipo de incisiones únicamente lo realiza un bisturí láser y evacuaría informe a la brevedad", concluyó la denuncia.