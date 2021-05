Luly Basile logró comprar su auto soñado al cumplir los 21 años de edad y no pudo evitar compartir su emoción en las redes junto a la foto del vehículo preciado. Al parecer tiene más valor sentimental que material, ya que la joven habría visto el auto por primera vez en una revista cuando era chica y jamás pensó conseguirlo. Mediante un posteo en Twitter, mostró el sueño cumplido, pero solo recibió críticas y burlas.

La publicación se volvió viral y generó miles de reacciones, inclusive llegó a armarse un hilo donde cada usuario emitía opinión, ya sea felicitando el logro, o criticando su elección. "Con esfuerzo y dedicación todo llega. Bienvenido", escribió ella junto a la imagen con su nuevo Fiat 128. Muchos usuarios también mostraron foto de sus autos viejos, sosteniendo que con el correr de los años no pueden soltarlo porque tienen mucho valor. Sin embargo, las frases afortunadas fueron las menos. Hubo comentarios maliciosos, de humor negro y llenos de gifs, donde se burlaron de la elección del vehículo por ser un modelo viejo.

.

"Muy bien, muy bien. Ya saben.. con esfuerzo y dedicación te volvés a 1985 y te sacás una foto con el auto q iba tu viejo a la escuela", escribió un usuario. Luly decidió ignorar a los llamados "haters" y con mucha altura, demostró su personalidad y les respondió a todos.

"Gracias a todos los que tiraron buena onda, los que felicitaron y comentaron anécdotas o cosas lindas. Y a los que pusieron malos comentarios o críticas, les deseo mucho amor, porque si les influye tanto lo que hace alguien que no conocen como para criticar, entonces les hace mucha falta", expresó en Twitter. En su cuenta de Instagram, la joven contó la historia que la llevó a elegir el automóvil.

Con esfuerzo y dedicación todo llega. Bienvenido ❤️ pic.twitter.com/YHURirhxwb — ⚜️�������� ⚜️ (@luly_basile) May 9, 2021

“Toda mi vida soñando con que llegue este momento, parece haber sido ayer cuando era una nena que revolviendo las cosas de mi abuelo Antonio, encontraba una revista de páginas ya gastadas, con fotos y publicidades de Fiat, al menos 16 años pasaron desde ese momento. Para hoy, finalmente con 21 años, tener ese mismo auto que me llamó la atención de chiquita en una foto, estacionado en mi garaje”, detalló en un posteo en Instagram, donde también decidió compartir su emoción.

Tras los comentarios de burla, también se expresó en Instagram y compartió una secuencia de fotografías del Fiat reafirmando lo orgullosa que está. "Espero sinceramente que todos puedan ver que detrás de un auto viejo, hay historias, hay sueños y muchos sentimientos, eso es lo que le da el verdadero valor!", sentenció.

Las fotografías se las envió el dueño anterior del auto para compartirle el proceso, que fue un proyecto con su padre.

"A pesar de que hubo muy malos comentarios en las redes sociales de gente que no hizo más que criticar mi auto, o desvalorizarlo, me quedo con los comentarios hermosos de muchas personas que me contaron que también su primer auto fue un súper europa, o me contaron anécdotas, mostraron fotos de sus 128, o simplemente me mandaron mensaje felicitándome. Y eso vale más que cualquier crítica que pueda haber", concluyó.