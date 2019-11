A pesar de que restaban algunos días para el "descongelamiento" del precio de los combustibles, el Gobierno nacional le dio el visto bueno a las compañías petroleras para que elevaran un 5 por ciento el valor de la nafta, gasoil y derivados, lo cual marcó como siempre suele suceder, la desazón de los clientes de las estaciones de servicio. En tanto, no se descarta que haya una nueva suba en las próximas semanas.

La medida fue confirmada por el Boletín Oficial. (Jonatan Moreno/Crónica).

A través de la resolución 688/2019 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno autorizó la suba detallada en un comunicado: "El decreto 601 del 30 de agosto de 2019 faculta la Secretaría de Gobierno de Energía (SGE) a dictar los actos que resulten necesarios para ir normalizando los precios del sector con el fin de proteger al consumidor, velar por la seguridad del abastecimiento y sostener el nivel de la actividad".

El enunciado agregó que "con el objetivo de amortiguar el impacto de la finalización el próximo 13 de noviembre, del período de vigencia establecido en el Decreto 566/2019 en los precios en surtidor, el gobierno autoriza una suba del 5 por ciento de los combustibles y del dólar de referencia para el precio del crudo, que se establece en $51,77".

Seguirían los aumentos en semanas. (Jonatan Moreno/Crónica).

Tras conocerse la noticia del incremento en los combustibles, Crónica dialogó con la gente para saber su opinión al respecto: "Las medidas son así desde el 2015 a esta parte, con este gobierno que dolarizó la comida y el combustible. En ese momento, estaba a 12 pesos el gasoil al igual que la leche y ahora ambos están a 50, creo que son viejas medidas no nuevas y el triunfo de Alberto (Fernández) adelantó la medida, lo estuvieron retrasando antes de los comicios, pero porque que esta gente desregularizó la economía y dejaron que operaran las multinacionales en los mercados", sostuvo enojado Argeo.

Argeo se mostró enojado por el aumento. (Jonatan Moreno/Crónica).

En tanto, Jorge que maneja una camioneta con traslado de pasajeros, agregó con suma preocupación que "se adelantó el aumento y ahora estamos más complicados, porque con esto seguro aumentan las tarifas y los pasajeros se verán mas complicados con las tarifas, veremos que pasa. Trabajo con el vehículo llevando pasajeros de Adrogué al Obelisco. No hice los números de cuánto me va a repercutir este aumento porque recién ahora vine a cargar y me encontré con la novedad. Habían dicho que tenían que haber aumentado antes, pero lo retuvieron hasta después de las elecciones y ahora van a acomodar los precios para arriba".

Jorge, preocupado por el incremento. (Jonatan Moreno/Crónica).

Con el aumento en los combustibles, los precios en los principales cadenas petroleras son los siguientes: YPF Súper 47,79 pesos, Infinia 55,14, Diesel Infinia 52,34 y GNC 19,59, Shell Súper 47,96, V - Power nafta 55,61, V - Power Diesel 53,38, Fórmula Diesel 47,80 y GNC 17,95 y Axion Súper 47,92, Quantum 55,56, Quantum Diesel 53,19, Diesel Axion 45,90 y GNC 18,69.