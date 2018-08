Por Florencia Golender

El planteo en redes sociales del analista financiero, Christian Buteler, sirvió este martes como disparador de un interesante debate sobre la errática mano del Banco Central para contener el precio del dólar que llegó a venderse a $32,70.



"Mientras sigas desojando la margarita dale respiro a la actividad por lo menos", escribió el especialista luego de que la autoridad monetaria volviera a subastar sin éxito u$s200 millones de las reservas mientras la tasa de referencia (para obtener un crédito, por ejemplo) se mantiene en 45%.

El dólar cerró la jornada a $32,07 en medio de otra intervención del Central para detener la crecida que, igualmente, fue de 1,6% (50 centavos) respecto al último lunes. La divisa marcó otro récord y el peso argentino ya acumula en el año una devaluación de casi 70%. En el Banco Nación, el billete operó a $31,90, mientras que los privados como Galicia e ICBC a $32,40 y 32,20, respectivamente.

"La herramienta más eficaz que tiene el Central para frenar la subida de la moneda estadounidense es vender con firmeza, fijar un precio de mercado y mantenerte firme en tu posición. Pero no venden cuando tienen que vender, entonces sigue subiendo. Se queman reservas para que siga subiendo", explicó Buteler.

"El resto de las medidas, como subir las tasas de interés o la venta de dólar futuro, acompañan pero no tienen sentido si el Central no se mueve con convicción para dejarlo subir o para frenarlo", indicó el operador que insistió en la necesidad de que alguna de las cosas ocurra para empezar a recuperar la confianza de los mercados.

De hecho, el Merval cayó durante esta jornada a su menor nivel en 11 meses, cuando las acciones bajaron hasta 6,5% promedio. En Wall Street, el desplome argentino llegó a casi 7%.

"La combinación de tasa de interés alta que frena el nivel de actividad económica, quemar reservas y que encima el dólar siga en alza, no se explica, es quedarte con lo peor de todos los males", razonó y aclaró sobre su planteo en Twitter: "no es una cuestión de bajar la tasa de interés sino de encontrar la medida más eficaz y, por ahora, el gobierno no demuestra convicción para revertir la situación".

El dólar blue avanzó, por su parte, 80 centavos y se vendió a $33, de nuevo por encima del tipo de cambio oficial. Las reservas del Banco Central cedieron u$s186 millones hasta los u$s55.154 millones.