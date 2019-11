Un hombre intentó suicidarse en la mañana de este jueves en el subte de la Línea E. El conductor del tren pudo detener la formacion y bajar a ayudarlo junto al guarda, pero la historia detrás de su accionar los dejó sin palabras: es papá de cuatro hijos y está desesperado porque se encuentra sin trabajo.

Ramón Paredes, el motorman, ingresaba con la formación a la estación Emilio Mitre con dirección a Plaza de los Virreyes alrededor de las 11.30. Era la última vuelta de su jornada laboral. En ese momento, Lucas Silva, el guarda de la estación, le advirtió "que un pasajero se iba a tirar a las vías", según contó el maquinista en diálogo con cronica.com.ar.

Inmediatamente, Ramón miró por el espejo donde controla el ascenso y descenso de pasajeros: "ví que una persona venía caminando y me dice 'flaco, esperá un poco'. Se sentó en el borde con los pies mirando hacia el andén", recordó el conductor del tren, que no entendía lo que estaba sucediendo.

Luego, este hombre le dijo algo al motorman que lo dejó desconcertado: "me gritó 'dale, arrancá ahora'. No pensé que de verdad se quería suicidar y le pedí que se levantara, que tenía que seguir. De esta manera me respondió que si no lo chocaba yo, lo iba a hacer otro. Y se tiró completamente a las vías".

Al darse cuenta que verdaderamente quería quitarse la vida, el maquinista dio aviso al centro de operación de la Línea E sobre lo que estaba sucediendo. "Me bajé a las vías y vino Lucas, el guarda, que fue quien más lo ayudó". Los dos trabajadores lograron calmarlo mientras escuchaban los motivos que lo habían llevado a tomar esa drástrica decisión: "Nos contó que la noche anterior había dormido en el Hospital Santa Lucía. Que no tenía trabajo y se sentía poco hombre porque no podía darle de comer a sus hijos. También había fallecido su papá. Fueron muchas cosas que lo llevaron a tomar esa decisión".

Mientras los trabajadores intentaban manejar la situación, pasajeros reaccionaron de manera violenta contra esta persona, porque "estaba generando demoras". Paredes recortó que gritaban "¡bajemos y lo cagamos a trompadas!. No podía creer a los mismos trabajadores enfrentando a un desocupado".

Si bien Ramón manifestó que "por suerte no estamos contando una tragedia y no es un número más en el índice", indicó que "alguien se tiene que hacer cargo de esto".

Padilla es conductor de la Linea E desde el 2009 y entró a trabajar a Metrovias en 1994, y cuenta que nunca le había pasado algo similar: "mi hermanito a los 16 años falleció de un accidente ferroviario, en su momento no quería ser conductor por esta razón, pero las necesidades económicas me llevaron serlo". Este jueves se enfrentó con esta situación extrema, donde gracias al accionar de Lucas y de él, lograron influir en la decisión de este hombre de quitarse la vida, a quien le terminaron entregando 1000 pesos para colaborar con el difícil momento que atraviesa.