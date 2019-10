Los referentes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de la Unión Argentina de Líneas Aéreas (UALA), que agrupan a los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral, decidieron esta noche dejar sin efecto el paro general de pilotos previsto para este fin de semana, al recibir el compromiso de la empresa de formalizar una nueva propuesta el lunes dentro de un espacio de mediación abierto por el Ministerio de Producción y Trabajo.



Según confirmó oficialmente la cartera a cargo de Dante Sica en un comunicado, el acuerdo llegó tras un encuentro del que participaron el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, Pablo Biró (APLA), Genaro Trucco (UALA), Mateo Ferrería (APLA), Jorge Hernández (APLA) y Cristián Erhardt (UALA).



Allí se trabajó sobre el conflicto existente entre la empresa Aerolíneas Argentinas y dichas organizaciones gremiales, y se generó un espacio de negociación para abordar la instancia de recomposición salarial pendiente.



Frente al compromiso de la empresa de formalizar una nueva propuesta en una reunión convocada para el día lunes, los gremios finalmente manifestaron que dejan sin efecto las medidas de fuerza anunciadas para el día de mañana.



Por su parte, desde el gremio de APLA reflejaron esta noche que "en esta ocasión, por primera vez en las negociaciones, la empresa ha revertido su postura intransigente (saliendo del 0%) y comenzó a entablar un diálogo tendiente a avanzar a un principio de entendimiento 11 meses después de la paritaria".



En tal sentido, explicaron, "el secretario de Trabajo se ha comprometido a que el próximo lunes se presentará formalmente la propuesta".



El jefe de la APLA, Pablo Biró, y los líderes de la UALA, que conduce Cristian Erhardt, habían sido convocados en la tarde de este viernes de urgencia por el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, luego de un nuevo fracaso del diálogo en la mañana de esta jornada en la sede de la empresa.



Las organizaciones sindicales y los funcionarios laborales retomaron la negociación y, tras intensas discusiones, arribaron a un acuerdo de último momento en la sede de Trabajo que permitió levantar el anunciado paro de los pilotos.



De forma previa, Biró había ratificado la huelga general nacional de dos días que iba a comenzar esta medianoche en el Grupo Aerolíneas Austral en demanda de "un inmediato acuerdo paritario" y "el pago de una mejora del 24 por ciento promedio".



Los gremios aeronáuticos denunciaron que las negociaciones convencionales estuvieron "atascadas y congeladas" desde marzo último, cuando se celebró el último acuerdo.



La paritaria anual aeronáutica se extiende entre septiembre e igual mes del otro año y, según los principales referentes, la empresa adeuda un semestre de mejora salarial.



"El paro está ratificado y se realizará desde la 0 hora si no hay un acuerdo salarial definitivo", había dicho Biró esta tarde, poco antes de ingresar a la dependencia oficial.



El dirigente desestimó el acatamiento de la conciliación obligatoria (Ley 14.786) porque "los gremios ya fueron conciliados durante 20 días hábiles en marzo último", e indicó que si "el gobierno insiste en la instrumentación de esa disposición, las organizaciones sindicales denunciarán penalmente a sus

funcionarios ante la justicia", puntualizó.



Antes de la reunión de esta noche, Biró, de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), había dicho que "los ciudadanos son rehenes del gobierno y no de los sindicatos, porque el Ejecutivo está convencido que empujar al conflicto le conviene en lo político algunas semanas antes del acto electoral".



"Los sindicatos exigen que el gobierno termine de hacer política y que deje de empujar a un conflicto que los dirigentes gremiales no desean ni quieren. Los funcionarios son los únicos que creen que la situación les conviene a nivel político. Debe haber un acuerdo convencional porque las paritarias en el país son y tienen que ser libres", puntualizó Biró.



Por la mañana, los representantes de los dos gremios de pilotos también se habían reunido en las oficinas del Grupo Aerolíneas Argentinas-Austral con sus directivos y, luego de varias horas de negociaciones, tampoco lograron alcanzar un acuerdo de mejora salarial.



Ante esa realidad, Fernández Aparicio convocó a los dirigentes a Trabajo, en un último intento para evitar la huelga general nacional que iba a comenzar esta medianoche, que quedó sin efecto por la posibilidad de que se alcance un acuerdo que solucione el conflicto en una nueva reunión el próximo lunes.