Integrantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y otras entidades enviaron este jueves una carta al ministro de Trabajo, Claudio Moroni para que suspenda los feriados del próximo jueves 9 y viernes 10 de julio ya que a causa del aislamiento social preventivo y obligatorio, por la pandemia del coronavirus, no habrá actidad.



El pedido realizado por el grupo de empresarios sostiene que "la pandemia y cuarentena no admite más descansos" al tiempo que agregan que “la situación no da para más”.

Por los citados motivos quienes rubrican el documento consideran que el feriado puente, o XXL, "carece de sentido".

.

Según indica el texto dirijido a Moroni, la propuesta es "eliminar" los feriados hasta se vuelva a la "normalidad" ya que en un contexto "real" hubiera generado un fuerte movimiento turistico en todo el país.



En tanto, subrayaron que "el objetivo de los fines de semana largos era alentar el turismo, pero en este marco de pandemia y cuarentena perdió sentido porque la actividad tirística está completamente paralizada".



Por último, cabe mencionar que este año, 9 de Julio, celebración del Día de la Independencia, cae un jueves, por lo que se había dispuesto un feriado puente el viernes 10 para formar un fin de semana extra largo.