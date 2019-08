El precio del dólar subió este miércoles $3,84, un 6,5%, al cerrar en $62,176 promedio para la venta al público en las principales entidades de la city porteña, según el relevamiento diario realizado por el Banco Central.



En el segmento minorista la cotización del dólar acumula un incremento de 33,5% respecto al viernes pasado y en algunas entidades -como en el ICBC y el Macro- la divisa estadounidense cerró en un valor máximo de $64.



Mientras que el dólar mayorista subió $4,60 hasta los $60,40 con una participación del Banco Central con ventas de US$ 248 millones además de los US$ 60 millones que subasta en nombre del Tesoro Nacional"



"Pese a la intensa actividad oficial, los precios del dólar alcanzaron nuevos máximos históricos", destacó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



En el post mercado, el dólar cerró a $61,10, levemente por sobre el cierre del pasado martes. El volumen de negocios operado ascendió a US$ 735 millones.



En el mercado de futuros del Rofex, por su parte, se concretaron contratos por US$ 1.247 millones y los plazos más cortos -agosto y septiembre- concentraron el 80% de ese total.



"Los precios finales para los meses de agosto y septiembre, terminaron operándose a $62,90 y $68,25; con tasas del 88,87 % y 100,93 %, a esos precios finales, con subas de más de $3,50", precisó un informe de ABC Mercado de Cambios.



"Hoy es el primer día que se nota el incremento del volumen operado acorde a con la suba del valor del dólar, debido a la situación política-económica que las autoridades del gobierno no pueden estabilizar con las nuevas medidas adoptadas", sostuvo el analista Fernando Izzo.



Por su parte, el riesgo país -medido por el banco de inversión JP Morgan- subió 10,8%, a 1.963 puntos básicos.



La tasa de política monetaria subió siete puntos básicos, al quedar en un promedio de 74,929% la tasa de interés de las Leliq.