El perro recibió un duro diagnostico.

, un policía santafesino, le preparó un asado a su perro,, para festejarle el que podría ser su último cumpleaños.Su can sirve a las fuerzas policiales pero recientemente el veterinario le informó que probablemente este sea su último año con vida porque sus riñones le juegan "una mala pasada"."Nunca comí sobras, pero hoy voy a comer las sobras de mi perro. Quince años cumple, más de un tercio de mi vida. Dirán 'sos un loco facha', no importa. El se merece más de lo que pide día a día", comenzó la publicación de Fausto.Luego, mencionó las ocasiones en que su perro se quedó en los patrulleros, hizo guardia en los allanamientos e incluso, cuando mordió a un fotógrafo porque no llevaba uniforme.