El dólar para la venta al público cerró este miércoles a 62,90 pesos promedio, con una suba marginal de un centavo, en una rueda con bajo volumen operado, en tanto en el sector mayorista ganó cuatro centavos y finalizó en $59,73.

El divisa estadounidense al contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $75,04, mientras que el MEP cotiza a $71,55, con pérdidas de 1,1% y 2,1% respectivamente.



En cuanto a las Leliq, el Banco Central convalidó una suba marginal en la tasa de política monetaria respecto del cierre del último martes al finalizar a 63,003%.



El total adjudicado fue de $170.498 millones sobre vencimientos por $183.328 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $12.855 millones.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que en la rueda con menor volumen de negocios desde septiembre del año pasado "la divisa norteamericana avanzó por la exclusiva acción oficial".

En este sentido, señaló que las compras de la banca pública "generaron un pequeño deslizamiento de los precios" llevándolos a valores de mediados de la semana pasada.



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 235 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex, se operaron US$ 427 millones.

Los plazos más cortos concentraron casi 50% de los negocios: Noviembre y diciembre se operaron a $60,47 y $65,42; con una tasa de 45,22% y 84,81% en ese orden.