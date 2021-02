Walter Fortino vive en la Vega San Martín, un barrio de San Martín de los Andes, y es cocinero de un restaurante de la ciudad donde realiza doble turno que equivalen a cuatro viajes por día para ir desde su vivienda hasta su trabajo, es decir, un total de 28 kilómetros diarios. Como termina sus labores por las madrugadas, no tiene cómo volver a su casa si no es caminando o en bicicleta, ya que no hay servicio urbano en ese horario.

Por esa razón, sus compañeros de trabajo tuvieron un enorme gesto de solidaridad, y en su cumpleaños le regalaron una moto para solucionarle el problema de viajar los 28 kilómetros que hace cada día para cumplir sus labores.

"Mis compañeros y yo salimos normalmente después de las 12 de la noche, cuando ya no hay transporte urbano. Desde el año pasado que me mudé a la Villa Vega que estoy viviendo allá. Lo que nunca pensé es que íbamos a sufrir tanto el tema de la falta de colectivos. Somos muchos trabajadores que no tenemos cómo volvernos a nuestras casas", dijo Walter, según consignó el medio RSM.

Y agregó: "Normalmente vengo a mi trabajo en bicicleta. Cuando no hubo colectivos tuve que ir y venir a pie. Son 7 kilómetros de mi casa al trabajo y hago doble turno. Ojalá esto sirva para que el intendente tome cartas en el asunto y se pueda resolver el tema de las frecuencias de los colectivos. Los usuarios padecemos el servicio".