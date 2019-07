Indignados por el brutal crimen del taxista Jorge Gómez, sus compañeros, familiares y amigos se movilizaron esta mañana a los tribunales penales de la capital bonaerense para pedir "justicia" y "cadena perpetua" para su agresor, actualmente detenido.

Los trabajadores de las localidades de Berisso, Ensenada y La Plata se concentraron a las 9 en el lugar donde ocurrió el trágico episodio, en el cruce de las calles 126 y 50. Debido a la concentración, varias cuadras fueron cortadas con lo cual, la zona de la fiscalía fue un caos vehicular durante todo el día.

Cientos de taxis se estacionaron sobre la avenida 7 a la altura de calle 56 e interrumpieron el tránsito para acompañar a la familia de Gómez, en una marcha que terminó rodeando la manzana donde se sitúa la fiscalía en la que este mediodía declaró un joven que denunció haber sido víctima de una golpiza por parte del mismo atacante, en 2013.

En tanto, Claudio, sobrino de la víctima, manifestó: "pedimos justicia por el asesino Esteban González, que bajó a matar. No tuvo piedad de nada. De las 18 piñas que le dió a mi tío, no pensó en nada". Además agregó que "se tiene que pudrir en la cárcel porque como le pasó a mi tío le puede pasar a cualquiera. No puede estar en la calle. No es loco, es un asesino, una bestia humana".

LEÉ TAMBIÉN: ¿Qué reveló la autopsia realizada al taxista asesinado en La Plata?

Por otro aldo, el secretario general de Conductores de Taxis Juan Carlos Berón expresó: "Pedimos justicia y cadena perpetua para el asesino".

Rocío Gómez, hija del taxista asesinado (Télam).

El gremialista aseguró que "no permitirán que los jueces interpreten que (González) estaba nervioso o loco", porque "esto fue un asesinato, como dicen las pericias y el video" que trascendió.

Otra allegada al taxista fallecido, llamada Romina, sostuvo que "repudiamos el brutal asesinato. Se tiene que pudrir en la cárcel. Queremos la perpetua, no menos que eso". La mujer agregó que "acompañamos a la familia porque es tremendo lo que pasó, la violencia que hay en la calle no tiene medida. No queremos que haya más Jorge por la calle".

El agresor Esteban González, de 27 años, fue trasladado este lunes a la alcaidía Roberto Pettinato, en la localidad de Lisando Olmos, donde permanecerá detenido por el delito de "homicidio agravado por ensañamiento".

Cientos de taxis se estacionaron sobre la avenida 7 a la altura de calle 56 (Télam).

Los abogados del agresor presentaron también el lunes un hábeas corpus ante la Cámara de Apelaciones de La Plata, y el juez de Garantías Juan Pablo Massi dispuso que se de "asistencia psicológica y psiquiátrica" al detenido, ya que según su defensa "está decaído, deprimido y desconectado de la realidad".

Según trascendió, el fiscal "está recopilando testimonios para acreditar que González tiene una personalidad agresiva", mientras espera los resultados finales de la autopsia realizada al taxista.

Gómez tenía 52 años y fue atacado el miércoles cuando circulaba por las calles 126 y 50 de Ensenada, por lo que fue internado en el hospital de Cañuelas, donde murió el viernes. De acuerdo con los investigadores, mantuvo una discusión de tránsito con González, el conductor de una camioneta Amarok, quien descendió del rodado y lo golpeó varias veces en la cabeza y el cuerpo.