Personal policial tuvo que concurrir al lugar para desarticular la reyerta. (Archivo)



Una mujer de 40 años, domiciliada en la calle Juana Manuela Gorriti del barrio Parque, caminaba por la calle Libertad. Era el mediodía. Al encontrarse entre Belgrano y Absalón Rojas, fue interceptada por otra mujer, quien a viva voz le manifestó: "P... vos te has hecho las tetas sacándole plata a mi marido; a mí no me vas a tomar por tonta". La vecina del barrio Parque no detuvo su marcha.

Sin embargo, la verborrágica mujer continuó: "Por qué no llamas a mi marido y le decís lo que está pasando; seguramente a vos te va a atender, como siempre".



La víctima dijo conocer a quien la estaba insultando. Se trata de la esposa de su amigo, quien reside en la manzana 37 del barrio Siglo XX. La agresora la acusaba de mantener una relación furtiva y de la mala relación marital que actualmente está teniendo, según informa el sitio nuevodiarioweb.com.ar.



Finalmente, la víctima tuvo que responderle. "Yo no lo voy a molestar; tus problemas con él arreglalos aparte", le manifestó. La respuesta generó aún más furia en la vecina del Siglo XX y soltó una andanada de insultos. Pero no quedó conforme con la agresión verbal, que ya había atraído la atención de peatones de la zona más concurrida del centro. Inmediatamente, pasó a las agresiones físicas. La tomó de los pelos, la atacó a golpes de puño y la rasguñó en distintas partes del rostro. En esa circunstancia, le destruyó los anteojos recetados, valuados en cinco mil pesos.



La intervención de un hombre evitó que la víctima continuara siendo agredida por la furiosa habitante del Siglo XX. La víctima realizó la denuncia por lesiones en la Comisaría Nº 1.