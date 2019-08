Las líneas B, C y E del subterráneo iniciaron su servicio minutos antes de las 7.30, dos horas después de lo habitual, tras un paro realizado por un sector de los metrodelegados, informó la empresa concesionaria Metrovías.



La medida se realizó en el marco del desconocimiento de la conducción de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp), que había desmentido la autoridad de la convocatoria del paro que había sido anunciado por algunos delegados para este jueves, a partir de las 5.30.



"Desde el Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP Metrodelegados) desconocemos toda comunicación que no sea emitida por los canales de información institucionales, con las firmas de los Secretarios General y Adjunto de este sindicato, Beto Pianelli y Nestor Segovia", dijo el sindicato al desvincularse del sector que había anunciado la medida de fuerza.



"Adicionalmente, hacemos saber que ya finalizado el Plenario de delegados realizado en la sede de la AGTSyP, no se encuentra prevista ni votada por este sindicato ninguna medida de fuerza" para este jueves, concluyó.



En tanto, el delegado Daniel Erviti, quien había anunciado la medida, reiteró este juves que "esta situación se da en el marco de que las tres nuevas estaciones que se abrieron (en la línea E), hay dos que no tienen boletero". Esto, a su criterio, representa "un ataque a los trabajadores porque quieren suprimir una categoría".



Para Metrovías, "el reclamo, motivado por una supuesta falta de personal en las nuevas estaciones de la Línea E, es totalmente injustificado". Y añadió: "En tal sentido, es importante aclarar que la dotación de dicha línea se encuentra completa con las necesidades operativas".