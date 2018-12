Tres jóvenes que circulaban a bordo de una moto por la calle colectora Tita Merello, de la autovía de la localidad misionera de Garupá, murieron al chocar contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado, informaron voceros policiales.



Los investigadores confirmaro. que el accidente sucedió a las 5:15 hs en ese municipio, a unos 20 kilómetros de Posadas.



Dos de las víctimas fueron identificadas como Daniel Alejandro Torres, de 20 años y Mara Belén Lescano, de 24, mientras que la identidad de la otra joven muerta aún no fue confirmada.



Según los primeros datos recabados por los investigadores, los tres jóvenes habrían salido de un boliche bailable y circulaban a bordo de una motocicleta marca Okinoi en sentido Posadas-Garupá, cuando por causas que se tratan de establecer chocaron contra la parte trasera de un camión Ivecco que estaba estacionado.



A raíz del impacto Torres, quien conducía el rodado, y la joven aún no identificada fallecieron en el acto, mientras que Lescano fue derivada al hospital Escuela y de Agudos Ramón Madariaga, donde falleció a las 9.30.



Además, la Policía rectificó la identidad que se dio en un principio de la mujer fallecida en el lugar del hecho, se trata de confirmar si la misma llevaba un DNI extraviado perteneciente a otra persona por lo que aún no fue identificada.



En el lugar trabajó la Policía Científica y la comisaría 5ta, tomó intervención el Juzgado de Instrucción 6.



El reporte del accidente (Gentileza Misiones Cuatro)