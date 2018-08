Esta situación tuvo lugar en la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero, cuando tres menores de 15, 12 y 9 años se filmaron violando a un burro y compartieron el video por Whatsapp. La imágenes se viralizaron y no tardaron en llegar a las autoridades provinciales.



En el video se aprecia cómo los jóvenes se hacen bromas entre ellos mientras someten sexualmente al pobre animal.



El material dura 1 minuto, 42 segundos. Quien graba es el mayor de los tres y se puede ver cómo los dos menores ultrajan al burro.



Luego, el más chico le dice: "Dejá de grabar, chango". El mayor responde: "No se ve nada". Después, todos se ríen mientras que el de 12 años comenta: "Eh, guacho, este video es para el Facebook". Y el más grande le dice: "No, mejor para los estados".



Según confiaron altas fuentes ligadas a la investigación, al medio local El Liberal, la Fiscalía citó a los tres menores, junto a sus padres, quienes deberán presentarse en el Centro Judicial de Añatuya.



Por su parte, la doctora Aracelli Sequeira analiza el estado de salud de los implicados al tiempo que aguardan para realizarse pericias psicológicas. En tanto intentaron determinar que no hayan sufrido alguna infección



Por último, la médica infectóloga del Cepsi, explicó cuál es el protocolo que se realiza ante estos casos y alertó que los chicos podrían haber sido víctimas de abusos sexuales.

Esta es una captura del video. (El Liberal)