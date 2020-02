Un joven mochilero que había viajado a las Cataratas del Iguazú falleció al caer de varios metros en el Salto Mariposa de Puerto Iguazú. Se trata del tercer accidente que ocurre en tres meses y reavivó la polémica por la falta de medidas de seguridad en algunas cascadas que están fuera del Parque Nacional, pero que igual los turistas las visitan. Quien murió fue Yago Pablo Minervino, un profesor de educación física de 30 años que vivía en Parque Patricios.

El domingo cerca de las 14 bajó al salto que está en inmediaciones del Hito Tres Fronteras. Allí perdió la estabilidad y cayó varios metros sobre las piedras que están al pie de la cascada. Los bomberos de Iguazú lo rescataron y le brindaron los primeros auxilios. Con el apoyo de una embarcación de Prefectura Naval Argentina lograron evacuarlo y lo llevaron hasta el puerto en una lancha. Allí aguardaba una ambulancia que lo trasladó al Hospital Samic Doctora Marta Schwarz, donde murió este miércoles. El parte del hospital señala que sufrió fractura de cadera y columna, además de un severo traumatismo de cráneo.

.

Familiares de la víctima, que residen en el barrio porteño, manifestaron que están destrozados por la muerte de Yago y aseguraron que se pudo haber evitado si el Municipio hubiese tomado las medidas de seguridad correspondientes. Además, reclaman que coloquen señalización en el lugar para que no se lamenten más víctimas fatales.

"Estoy desarmado, en estos cuatro días dormimos muy poco, fue todo muy desgastante. No quiero que esto quede impune. No había ninguna señalización, este lugar no puede estar habilitado para turistas. No recibimos ninguna llamada, a nadie le importa lo que pasó. Queremos que se haga Justicia, estamos desesperados", expresó el padre de la víctima, Walter Minervino.

La víctima tenía 30 años.

Su muerte se suma a la de Jonathan Lara, un cordobés de 23 años que murió luego de sufrir un accidente similar en el mismo salto. A principios de mes, una mujer chaqueña también cayó de ese lugar, pero sólo tuvo algunos golpes y recibió atención médica ambulatoria.

Muchos turistas llegan al lugar por recomendación de personas de la zona y deciden bajar por el barranco casi cien metros para visitar el Salto de la Mariposa, que se encuentra en el predio municipal y no cuenta con medidas de seguridad. En el lugar -así como en otros saltos- no existen carteles que indiquen el riesgo que implica transitar los senderos.