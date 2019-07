Alejandro Castellano tiene 29 años y cursa el último año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Hace un tiempo le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda y necesita urgente un trasplante de médula ósea para seguir viviendo.



En las últimas horas, miles de usuarios de las redes sociales replicaron un mensaje con fines solidarios bajo el hashtag #UnaMedulaParaAle, iniciado por los propios amigos, familiares y compañeros de facultad del joven, que padece leucemia linfoblástica aguda -un tipo de cáncer hematológico y de médula ósea que afecta los glóbulos blancos.



A la causa también se sumaron algunos famosos como Nico Vázquez, Marcos Rojo, Fernando Dente, Gimena Accardi, Jey Mammon y Yanina Latorre, entre otros.



"Esta campaña fue iniciada por los compañeros de promoción de Ale para promover la donación de médula ósea, ya que mucha gente desconoce lo necesario que es hasta que les toca un caso cercano", explicó en diálogo con Crónica, Agustina Potente, novia del joven.

En ese marco, destacó: "Cuando uno se hace donante de médula ósea es una vez en la vida, no se tiene que volver a ir como pasa con la donación de sangre", precisó y agregó que: "Hay medicaciones oncológicas que no se están autorizando con la rapidez necesaria para que se cumpla el cronograma. Él está esperando un medicamento que su obra social no autoriza".

"Queremos que se aceleren los procesos porque esta es una enfermedad aguda y requiere un tratamiento lo más rápido posible", indicó y señaló que: "La idea que tenemos es ampliar la cantidad de donantes porque no solo le puede servir a él sino también a muchas personas que la requieran, ya que actualmente las posibilidades de encontrar a alguien compatible es muy pequeña en el mundo entero", continuó.

Asimismo, finalizó: "Me gustaría agradecer a la Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad de La Plata porque nos estuvo llamando y se pusieron en contacto para lo que necesitemos".

Por otro lado, María Fernanda Marzorati, madre de Castellano, expresó: "Necesitamos ayuda con la celeridad de las autorizaciones en IOMA, fundamental para cumplir con el cronograma de las quimioterapias".

¿Qué se necesita para ser donante?

Documento Nacional de Identidad, Cédula de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte Tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos, y no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.

¿Cómo hacés para inscribirte?

Tenés que dirigirte al Centro de Donantes más cercano (Calle 15 y 66 - La Plata) completar la ficha de inscripción y donar sangre. Con tu autorización, se tomará una pequeña muestra de la sangre que donaste para realizar el análisis de tu código genético (HLA). El resto de la sangre se utiliza en pacientes que la necesitan para tratamiento y cirugías. Las CPH sólo se donan si hay alguien que lo necesite y sea un 100% compatible con tu código genético (HLA).

Luego, descarga la aplicación de Mi Argentina, crea tu cuenta y validá tu identidad para acceder a tu credencial de donante de médula ósea en versión digital.⠀

