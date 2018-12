En la localidad bonaerense de La Plata, una vecina se despertó con un estruendo producto de la voladura del techo de su casa. Ahora, necesita ayuda para reconstruir su vivienda que sigue habitando para sacar el agua y no tener más perdidas materiales.



La casa sin la mitad del techo. (LaBuenaInfo).



La víctima, Mariana, declaró a Crónica HD que todo sucedió en horas de la madrugada mientras estaba durmiendo en la casa con su marido y sus dos hijos en su hogar ubicado en la calle 30 entre 526 y 527.



"Eran las 3 de la mañana y sentimos una explosión. Pensé que eran los vidrios que habían estallado pero era que se voló la mitad del techo. Los chicos lloraban del susto, teníamos una desesperación tremenda. Es algo que no se lo deseo a nadie", comenzó.



El agua ingresa a la casa. (LaBuenaInfo).



La familia necesita tirantes, maderas, chapas y materiales para poder reconstruir el techo. Y aclaró: "Mi marido está sin trabajo, mi numero para hacer donaciones es el 2213608541".



Hasta el momento no recibieron ningún tipo de ayuda. "Esperemos que nos den una mano porque realmente lo necesitamos, nunca pedimos nada. No tenemos plata para ir a comprar materiales", dijo conmovida.



Así quedó la vivienda. (LaBuenaInfo).



La vivienda se encuentra sin la mitad del techo por lo que la familia se encuentra allí para sacar el agua que entra y no tener más perdidas materiales, como sus electrodomésticos y muebles.



En este sentido, añadió: "Estamos abajo sacando agua para que no se siga mojando todo porque vamos a perder más de lo que perdimos".



Los restos del techo. (LaBuenaInfo).