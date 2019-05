Lo que empezó como un viaje soñado terminó en una pesadilla para una familia cordobesa que se había ido de vacaciones a la localidad brasileña de Bombinhas. Uno de sus integrantes, Gustavo Muro López, sufrió un accidente cerebrovascular que le provocó muerte cerebral. Los familiares se encuentran deesperados pidiendo ayuda para su regreso al país aunque su estado es irreversible.

Desde el consulado argentino en Florianópolis se comunicaron con ellos y prometieron hacerse cargo del traslado pero no de los gastos médicos.

"No hay esperanzas de vida. Lamentablemente ya no va a despertar y necesitamos ayuda para el traslado", lamentó desconsolada Wanda Gerez, nuera de la pareja de Gustavo. El hombre nacido en San Juan vivía en Saldán, Córdoba, junto a su esposa. Había organizado junto a la familia de ella unas vacaciones en Brasil, por lo que salieron de Córdoba capital en dos autos y llegaron a Bombinhas el 14 de mayo. El regreso estaba pautado para el lunes pasado.

Sin embargo, el último domingo, en horas del mediodía, el hombre de 49 años comenzó a sufrir el ACV. "Recién volvíamos de la playa. Él subió al departamento porque le dolía la cabeza, ahí vomitó, se descompensó y dejó de reaccionar; desde ese momento no volvió a abrir los ojos", contó Wanda.

Gustavo fue trasladado primero a un centro de salud de Bombinhas, para luego ser derivado al Hospital Ruth Cardoso de Camboriú. Se confirmó que su estado es irreversible ya que el ACV provocó la muerte cerebral. Además de la situación crítica por la salud de Gustavo, la familia ahora tiene que afrontar las complicaciones para trasladar al hombre de regreso a la Argentina.

Desde el consulado argentino en Florianópolis se comunicaron con ellos y prometieron hacerse cargo del traslado pero no de los gastos médicos. "Todavía no sabemos cuánto va a costar y él no tenía asistencia al viajero. Encima nosotros no hablamos portugués, estamos pasando un momento horrible, es desesperante", lamentó la mujer.

Wanda Gerez utilizó sus redes sociales para pedir ayuda. En su cuenta de Facebook publicó: "Recemos por Gustavo, está delicado de salud. Sufrió un ACV que le hizo mucho daño, ahora está en un coma inducido y necesitamos que la gente rece por él, lo último que vamos a perder es la fe!! Por favor compartan... mil gracias".