Bajo la consigna: “Abran las escuelas Ya”, cientos de vecinos, padres y propietarios de escuelas, se hicieron eco en la puerta de la Quinta de Olivos el pasado sábado a las 16.



Este reclamo viene desde hace semanas dónde indican que sus hijos ya pueden hacer ejercicio, pueden tener reuniones, ir a tomar un café o comer una hamburguesa; pero no pueden volver a la escuela.



A sabiendas que el municipio había presentado un protocolo para las escuelas municipales y tras reunirse con el intendente Jorge Macri en el palacio municipal, salieron a las calles a pedirle al gobernador los escuche.



El intendente Jorge Macri señaló: “hemos presentado los protocolos para avanzar con los encuentros socioeducativos, como así también, las escuelas los han presentado. Esperamos pronta respuesta del gobierno provincial” y a su vez señaló que: “recibido a padres de distintas escuelas de Vicente López para compartir la preocupación por la vuelta a clases. Los acompañamos en el reclamo al gobierno provincial para que rápidamente dé respuestas”.



Como efecto la pandemia y la baja de matrícula es notable. Algunos advierten que además es por no ser una etapa obligatoria dentro del sistema educativo.



Los ingresos del sector son mínimos y aún no saben si recibirán la asignación del ATP para el pago de los sueldos de octubre.



Los establecimientos oficiales están cerrados; indican sus propietarios.