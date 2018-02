La vieron por última vez hace 13 días.

El hijo de Sun Zhong Qin, la mujer china que desapareció el 19 de enero pasado tras llegar a Ezeiza luego de un viaje desde su país natal, cuestionó este viernes que "si ella no estaba bien" el personal de la aerolínea y el aeropuerto "no la tendría que haber abandonado".



"Lo que pasó en el vuelo era una razón más para no dejarla sola", dijo este viernes Carlos Lin, quien traduce los dichos del hijo, que no habla español.



El referente de la comunidad china se quejó: "Tiene que aparecer el hombre de camisa blanca que la acompañó hasta la puerta de la Terminal A, no puede ser que nosotros hagamos la investigación, generando que salgan a hablar los testigos".



Lin se refirió así a Marcelo Sansone y su pareja, quienes viajaron junto con Zhong Qim en el vuelo TK 015 de la empresa Turkish Airlines. El hombre dijo este jueves a la prensa que vio a la mujer "desorientada" y en estado de "ansiedad y angustia".



"Por lo que dicen los testigos, la señora no estaría en su centro. ¿Por qué la gente del aeropuerto la deja en la calle y si los pasajeros pidieron ayuda, ¿por qué la aerolínea no hizo nada?", cuestionó Lin en nombre del hijo de Zhong Qin o María, como se la conoce en Buenos Aires.



Respecto a la valija con dinero y documentación que la mujer dejó frente a un local de comidas rápidas antes de salir del aeropuerto, Lin informó que "ya fue devuelta a la familia".



Por su parte Sansone, quien viajó "en el asiento de adelante" de María, comentó este viernes que la mujer "tenía un estado de ansiedad y angustia, parecido a una fobia", y que estaba "desorientada al punto de ir al baño y no saber volver, por lo que su esposa y él le hicieron señas varias veces". Roxana, esposa de Marcelo, viajó en el asiento contiguo al de María.



"Llamamos a la tripulación, pero la barrera idiomática hizo que no nos entendiéramos. Ellos hablan turco e inglés, nosotros español y algo de inglés. Vinieron en tres oportunidades, pero ella se quedaba quieta, quizás se sentía cohibida", relató.



La pareja, oriunda de la ciudad bonaerense de Campana, acompañó a Zhong Qim al bajar del avión y se separó de ella en Migraciones, después de indicarle dónde retirar el equipaje.



"Preguntaba cómo llegar a Constitución, decía que el hijo tiene un negocio ahí. Le preguntamos si la iban a buscar y dijo que no", agregó Sansone.



Juan Carlos Hassan, a cargo de la Fiscalía N°2 de Ezeiza, donde tramita la causa caratulada como "averiguación de paradero", dijo que están "analizando las imágenes de las cámaras y haciendo rastrillajes dentro del aeropuerto y en sectores aledaños".



Las imágenes que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que se analizan corresponden a las horas posteriores al paso de Zhong Qim por Migraciones, a las 23.36 del 19 de enero. No se supo más de ella hasta las 4.30, cuando una cámara registró que un hombre de camisa blanca la acompañaba hacia la salida de la Terminal A.



Al ser consultado sobre la identidad del hombre de camisa blanca, Hassan afirmó: "Hay información que, por el momento, no queremos brindar para no perjudicar la búsqueda".



Respecto a los datos que podrían aportar a la causa Sansone y su esposa, afirmó: "La PSA tiene directivas mía para ubicarlos y tomarles declaración".



"Cualquier hipótesis es válida, pero la posibilidad más certera es que haya tenido algún problema de salud", consideró.



Sun Zhong Qin tiene 60 años, hace 10 que vive en la Argentina y es oriunda de Shanghai, adonde aparentemente viajaba seguido.