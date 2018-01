Ocurrió en proximidades de Mar de Las Pampas.

Un voraz incendio se declaró esta tarde en una amplia zona de bosques y vegetación virgen en la zona sur de la localidad balnearia de Villa Gesell, informaron los bomberos de esa localidad.



Nueve dotaciones de bomberos de Villa Gesell, Pinamar y General Madariaga combatían desde las 17 de hoy las llamas en cercanías de la avenida 3 y 152, en proximidades de Mar de Las Pampas.

"En la zona hay complejos habitacionales y cabañas pero hasta el momento no fue necesario hacer ninguna evacuación", detalló un portavoz de los bomberos.

Las llamas ya afectaron entre ocho y diez hectáreas de vegetación típica de la zona y el incendio estaba "en pleno proceso" a merced de los vientos costeros que van cambiando de dirección, explicó un bombero que trabaja en apoyo.

Trabajaron dos aviones hidrantes en el lugar.



En el lugar "hay dos aviones hidrantes del Plan Nacional de Manejo del Fuego y brigadistas y de acuerdo a la evolución esperamos que en pocas horas pueda estar dominado", detalló Daniel Russo, de la secretaría nacional de Protección Civil.



Los complejos habitacionales y cabañas están situados a un kilómetro de la zona por lo que no fue necesario ordenar evacuaciones, mientras el humo podía ser observado por los veraneantes desde las playas más cercanas.



"Se trata de un incendio de pastizales y bosques en el camino que va hacia Mar de las Pampas. No se puede aventurar ninguna hipótesis de inicio del fuego pero por allí no transita la gente, puede estar relacionado porque hace mucho tiempo no llueve en la zona y la vegetación esta sumamente seca", destacó el secretario de turismo de Villa Gesell Emiliano Felice.