Más de 300 cuatriciclos se secuestraron en el Partido de la Costa desde el inicio de la temporada, informó este lunes el director de Defensa Civil local, Augusto Giachetti.



El funcionario aseveró que se hacen controles “todos los días, durante todo el día”, y detalló: “Secuestramos hasta la fecha más de 300 cuatriciclos por diferentes motivos: falta de documentación, conductores no habilitados, como menores o personas que no tienen la categoría para manejar esos vehículos, o ausencia de elementos de seguridad".



"El nuestro es un trabajo de prevención y no una cuestión caprichosa. Estamos haciendo cumplir la ley: los chicos no pueden estar arriba de un cuatriciclo”, remarcó.



En ese sentido, en declaraciones formuladas a radio Provincia, Giachetti dijo que “no se entiende cómo a un chico en la casa le advertimos que no agarre un cuchillo porque se puede cortar, pero después se le permite subir a un cuatriciclo”.



El pasado domingo, un grupo de personas realizó una marcha para “hacer escuchar su descontento” por “no poder circular libremente” en cuatriciclo, algo que en el Partido de la Costa está prohibido por una ordenanza municipal de 2008.



"No es novedad que algunas personas estén en contra de los controles. Hace años estuve a cargo de los inspectores de tránsito y vi las discusiones con aquellos que no entienden que están cometiendo una falta, corriendo peligro y poniendo en peligro a otros”, contó el funcionario municipal



Hace una semana, Franco Catanzaro, de siete años, murió atropellado por un cuatriciclo mientras manejaba un vehículo similar en la playa del complejo Costa Esmeralda, un balneario exclusivo al lado de Pinamar.



En tanto a principios de enero falleció un joven de 18 años, Agustín Rebol, luego de volcar el cuatriciclo que conducía en Monte Hermoso.