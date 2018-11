Yanina Braile, la joven que había caído al agua de una embarcación y el último martes fue encontrada muerta en el río Lujan, en el delta de Tigre, falleció por una "asfixia por sumersión", según reveló la autopsia, informaron este miércoles fuentes judiciales.



Los médicos forenses le informaron al fiscal de la causa, Mariano Magaz, que sólo detectaron lesiones en las piernas y en un tobillo, compatibles con algún golpe que la víctima pudo haber sufrido en el accidente.



Los voceros agregaron que el resto de las lesiones que presentaba el cadáver eran post mortem y producto de haber estado dos días sumergido en el río.



La joven, de 24 años, había desaparecido el domingo pasado cuando se dio vuelta la lancha en la que viajaba junto a su novio.



Su cuerpo apareció el pasado martes cerca del mediodía, a 1.200 metros arriba de la guardería La Rampa, donde debían dejar la lancha.



El pasado martes, varios familiares de la joven se quejaron por la actitud del novio luego del accidente.

"Es muy raro lo que pasó, rescatan al muchacho y a ella dicen que no la ven, hablan de un supuesto accidente. No sabemos si fue tal, la versión de vecinos es que lo sacaron a él y a mi nieta no la vio nadie. Ella no sabía nadar", contó Rodolfo, el abuelo, al canal TN.



Una de las tías había dicho que la pareja salía desde hacía seis meses y que el novio recién avisó lo ocurrido a la 1 de la mañana.



Yanina había salido junto a su novio, quien fue rescatado el mismo domingo en estado de shock por agentes de la Prefectura, a quienes indicó que lo acompañaba la joven.



Ninguno estaba utilizando salvavidas cuando la lancha, que tenía 4,7 metros de eslora, dio una vuelta de campana.



La guardería La Rampa está ubicada a unos 300 metros del Museo de Arte de Tigre, un lugar en el que el domingo por la tarde confluyen muchas embarcaciones.