Yao Cabrera volvió a referirse a la pelea que tendrá con el ex campeón del mundo Marcos Chino Maidana y luego de los picantes cruces a través de las redes sociales, aseguró que lejos de achicarse, buscará que este combate de exhibición que se estima que será en diciembre en el Luna Park, tenga una definición por nocaut.

"Él no quería pelear contra mi, pero cuando lo agité en las redes sociales, aceptó y dijo que me va a moler a piñas", afirmó el youtuber uruguayo, quien le aseguró a cronica.com.ar que la idea de este combate nació en medio del duelo que llevaron adelante Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul.

"Estaba viendo ese combate, miré Twitter y me llegaban cientas de menciones que me decían que tenía que pelear contra el Chino Maidana, así nació todo", agregó.

Cabrera aseguró que cuando Maidana aceptó el combate, no se relajó y se lo tomó como algo gracioso, sino que le dio "un poco de temor", debido a que el pugilista "no quiere un show, quiere pelear de verdad y romperme las costillas para que me vaya, porque yo prometí que si pierdo me vuelvo a Uruguay".

Además Yao aseguró que Fabio "La Mole" Moli le dijo: "Culiao, si te agarra en una, te va a romper las costillas en serio".

Ya bajando la emoción del relato, manifestó que deseo que la pelea con Maidana sea "algo social y positivo con la que se pueda dar una mano". "Siempre algo que me gustó y que estoy en deuda es poder ayudar a la sociedad y esta es una gran oportunidad".

Su pelea con María "La Chabona" Palacios

El influencer se refirió al cruce que tuvo con la cantante María "La Chabona" Palacios, que la rompió con "El Tóxico". "La primera pelea fue completamente real, pero todo por trascendidos de gente que le llenaba la cabeza, pero después gracias a Christian Manzanelli fui conociéndola más y pude descubrir que es ella misma, que es humilde y una gran persona", contó.

La pelea de Yao Cabrera con La Chabona en Carlos Paz generó un escándalo mediático a nivel nacional.

"Todos tenemos otras peleas internas y en la vida mucho más importantes que las mediáticas", completó.

Lo mediático tiene un límite

Yao Cabrera siempre supo estar al límite del abismo con las discusiones y otras cuestiones referentes al mundo de la farándula. "Estoy legalmente cubierto de todo, no me mando nada fuera de la ley", manifestó, aunque aseguró hay cosas de las que se arrepiente.

"Lo de las fiestas fue un error de adolescente, no estuvo bueno y fueron errores", reconoció y dijo que "el límite te lo pone la ley y cuando tus equivocaciones las pagás con el bolsillo".