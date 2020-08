Esteban Trebucq, el "Pelado" de Crónica HD'> Crónica HD, este viernes le respondió Eduardo Prestofelippo, el ex candidato a legislador por el Partido Libertario que a través de Twitter había "amenazado" a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kircher, y lo había insultado al "Pelado" y a este medio con todo tipo de adjetivos descalificativos.

Todo comenzó el jueves pasado cuando Trebucq y el equipo periodístico de Crónica HD'> Crónica HD que lo acompaña en el programa televisivo hablaron sobre el tweet que Prestofelippo escribió dirigido a la expresidenta, al que consideraron como una "amenaza". Esto despertó la furia del twittero quien lanzó un sinfín de insultos hacia el periodista de este medio.

"Es obvio que si hablo de Cristina me refiero que no va a salir políticamente viva de esto", dijo Prestofelippo respecto a su tweet, y agregó: "Ustedes los operadores tienen un problema con la ética, juegan con las palabras y las utilizan a su antojo y así manipulan a los descerebrados que los ven".

.

Frente a eso, el Pelado le respondió: "Dimos a conocer el tweet, porque entendimos que es una amenaza a la vipresidenta de la Nación". En esa línea, agregó: "Yo no soy fanático de la expresidenta de la Nación, no me cae demasiado bien, pero yo soy periodista y si hay una amenaza la vamos a contar, porque es un dato y los datos son sagrados, que importa mi opinión. Y si no es una amenaza lo determinará la justicia".

Respecto a las adjetivos descalificativos que empleó Prestofelippo, Trebucq dijo que "le pareció divertido", sin embargo, remarcó: "Lo que no me parece divertido es que pase esto. Como sociedad nos tenemos que empezar a preguntar porqué pasa esto, que uno agarre una red social y diga estas cosas, de Cristina o de Macri, va mucho más allá de este hombre a quien no conozco". Y se preguntó: "¿Qué hemos hecho como sociedad para tener a estas personas?".

Por último, el periodista agregó: "Yo estoy re contra orgulloso de trabajar en esta casa, que es recontra popular. Capaz que a vos te jode lo popular, a mí no".