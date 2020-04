Por Ana Breccia

"Entre la salud y la economía, elegí la salud", fue la contundente frase de Alberto Fernández en la reunión con los 24 intendentes del Conurbano el pasado 23 de marzo, convocados para decidir acciones de contención social en una situación sensible. A través de un "vivo" por la cuenta de Instagram de @cronicaweb, Ramiro Marra, el famoso "youtuber financiero", explicó que este argumento "es una forma de llevar el discurso y convencimiento para que la gente se quede en cuarentena. La economía es salud y la salud es economía, pero no por eso tenemos que salir todos a trabajar. La solución para esta enfermedad es la cuarentena por ahora, lo que tenemos que hacer es que las secuelas que trae el remedio no sean tan malas", manifestó.

Con respecto al lamentable escenario que vimos en las puertas de los bancos, con largas filas de jubilados esperando a cobrar, aseguró que eso "también es parte de la realidad argentina, de un país no bancarizado". "Esa gente fue a buscar plata porque realmente usa el efectivo, y porque lo necesita para comer. Hay que empezar a pensar como país en conjunto, sobre la importancia del sistema financiero y aprovechar las herramientas tecnológicas", insistió Marra.

La tecnología "va a ser el eje para salir de esta crisis": "Nos ayuda a que la globalización sea una sola y que todas las personas del mundo se compartan información". En estos momentos de "guerra, encerrados y asustados", existe una "aceleración de los procesos de cambio. Si antes comprábamos por Mercado Libre, ahora lo vamos a hacer más. Por ejemplo, el que se ponga un restaurante ya no va a pensar cuántas mesas tiene que tener, si no cómo va a ser la ventanilla para el delivery. Después de un conflicto los hábitos de consumo y trabajo, se aceleran para que nuestra vida sea mas eficiente", apuntó.

Ramiro opina que "una PyME somos la mayoría de nosotros; un monotributista, un abogado o un kiosco, estamos todos englobados. Son la base de la economía, y están en un proceso de reconstrucción que va a hacer que lamentablemente algunos tengan que cambiar a lo que se dedican. Por ejemplo un kiosco tiene que pensar en vender algo más que golosinas, como un producto de limpieza", sugirió.

Las secuelas que van a quedar en el mundo por esta pandemia, van a ser "menores que en la Argentina, en el mundo va a haber una caída pero la economía ya venia creciendo de manera muy consistente. Esta última década fue ganada", aseguró.

En cambio, en Argentina "nos pega diferente, con un proceso de recesión muy fuerte": "Va a caer de dos maneras, los monotributistas con menos servicios y kioscos venderán menos, y por otro lado nuestros salarios no van a estar recompuestos por la inflación, vamos a quedar por debajo. Las empresas también van a ganar menos. Después de esta crisis vamos a ser más pobres de lo que éramos antes", cerró.

Consejos para ahorrar

Para ahorrar "tenemos que adaptarnos a la situación que estamos viviendo", replantearnos nuestros "hábitos de consumo". Por ejemplo cuando dejás de fumar "hacés que haya menos gastos en cuestión sanitaria y cuidás tu bolsillo, debemos pensar cómo hacer para cambiar nuestros hábitos malos en buenos y además ganar plata", explicó el youtuber.

Uno de los ejemplos que dio Marra es "anotar antes de ir al supermercado y pensar qué es lo que realmente quiero comprar": "De esta manera podemos tener conocimientos de nuestros gastos. Se llama orden. Post cuarentena se van a valorar otro tipo de cosas y cuando hablamos de valor, hablamos de economía", explicó.

De ahora en mas, "hay que buscar la eficiencia. Las empresas y servicios eficientes van a quedar y los deficientes desaparecer", culminó.