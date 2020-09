Por Matías Resano

La confesión es desgarradora. "Prefiero morirme a ser una carga para ustedes", expresó un niño de 7 años, quien no puede caminar por una grave enfermedad. Por lo tanto, para poder recuperar parte de su movilidad requiere de diferentes dispositivos, principalmente valvas ortopédicas. Pero su círculo familiar no cuenta con los recursos suficientes para poder adquirirlos, y acude en ayuda.

A sus 7 años, Benjamín ya no soporta vivir sin poder desplazarse, a no ser bajo la asistencia de sus padres, quienes deben alzarlo, entre otras maniobras, para que él pueda movilizarse. El niño, oriundo de la localidad bonaerense de José C. Paz, sufre una parálisis cerebral que, a su vez, desencadenó una cuadriplejia hepática.

Un cuadro por el cual el personal médico que sigue de cerca la evolución del menor ordenó el empleo de valvas ortopédicas, con el fin de que pueda enderezar sus pies. A su vez, también necesita un bipestador, que lo mantenga de pie, y una silla de baño. Un equipamiento que le garantice a Benjamín mejorar su capacidad motriz.

No obstante, este es muy costoso, y por lo tanto no cuenta con los medios para hacerlo, ni tampoco se lo han provisto las autoridades pertinentes. Una imposibilidad que profundiza la angustia del pequeño, que les transmite a sus padres, con revelaciones escalofriantes y dolorosas: "Me dice que a veces prefiere morirse diez veces, porque cree que es una carga", detalló Bárbara, su mamá.

Sin embargo, ello no es nada en comparación a la terrible muestra de sinceramiento del nene con sus padres, cuando les preguntó: "¿Ustedes están contentos conmigo o prefieren tener otro hijo que camine? Si es así, déjenme tirado en la calle". Los terribles dichos de Benjamín acentúan la urgencia de contar con las valvas, al menos, y para ello requiere de una acción solidaria, la cual se puede manifestar al 11-2253-7189.