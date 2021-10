Un hecho sin explicación ni justificación tuvo lugar en la ciudad estadounidense de Filadelfia, donde una mujer fue violada dentro de un tren por un sujeto, y los pasajeros que iban a bordo no sólamente no hicieron nada al respecto sino que filmaron el episodio.

Según detallaron fuentes policiales de la ciudad, el ataque sexual duró aproximadamente 40 minutos y ninguna de las personas presentes dio aviso al 911, sino que en su lugar miraron y grabaron todo.

.

A pesar de la complicidad, las mismas fuentes indicaron que no presentarán cargos contra los testigos. ”La investigación sigue en curso, pero no esperamos en estos momentos imputar a pasajeros’', dijo Margie McAboy, vocera de la oficina del fiscal del distrito del condado de Delaware, sin dar más detalles del caso.

Lo cierto, es que pasaron más de 20 paradas mientras el hombre acosaba, manoseaba y finalmente violaba a la mujer, agregaron las fuentes policiales. La mujer intentó deshacerse del acosador, identificado como Fiston Ngoy, de 35 años, pero no pudo evitarlo.

Conmoción en Filadelfia

“Puedo asegurar que había gente que estaba sosteniendo sus móviles en dirección de esta mujer que estaba siendo atacada. Lo que queremos es que todo el mundo esté enojado y asqueado y sea decidido a la hora de hacer el sistema más seguro’', aseguró el jefe de policía de la red de transportes, Thomas J. Nestel III, en una conferencia de prensa.

Fiston Ngoy fue detenido por violación (Twitter).

Cabe destacar, que Ngoy está en prisión bajo fianza de 180.000 dólares y se enfrenta a un cargo de violación. Ahora, la Fiscalía encargada del caso estudia la responsabilidad de los pasajeros que no auxiliaron a la víctima y se limitaron a observar y grabar la escena.

.

"Estoy consternado por aquellos que no hicieron nada para ayudar a esta mujer. Cualquiera que estuvo en ese tren tiene que mirarse en el espejo y preguntarse por qué no intervino o no hizo algo al respecto", declaró Timothy Bernhardt, superintendente del Departamento de Policía de Upper Darby.