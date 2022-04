Dicen que en la guerra "todo es posible y permitido" pero hay ciertas situaciones que nunca deberían de ocurrir, como la encontrada por el Servicio de Seguridad de Kiev que difundió un audio que, según afirmaron, corresponde a una conversación telefónica entre un soldado ruso y su esposa, que le da permiso para abusar sexualmente de mujeres ucranianas durante la invasión.

Las autoridades publicaron a comienzos de esta semana el material, que tiene una duración de 30 segundos. Días después, Radio Liberty aseguró haberlos identificado como Roman Bykovsky y Olga Bykovskaya.

“INTERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD: Las esposas de los invasores rusos permiten que sus hombres violen a las mujeres ucranianas”, este es el título que aparece en el comienzo del video que exhibe el audio con subtítulos.

¿Qué se escucha en el audio?

En el comienzo, se escucha la voz de la mujer: "Así que sí, hazlo allí. Mujeres ucranianas allí. Violarlas. Sí. Pero no me digas nada, entiende”. Luego, la respuesta del hombre: "Ajá. Entonces debería violar y no decirte nada".

"Sí, para que no sepa nada", responde ella, y ambos se ríen. Luego, insiste: "¿Por qué preguntas?. "¿Realmente puedo?", contesta el soldado. Ella, por su parte, reafirma su postura: "Sí, te lo permito. Solo usa protección". El diálogo termina con un "ok" del hombre.

"Esta impactante interceptación del SBU refleja los valores morales no solo de los ocupantes, sino también de sus familiares, el 80 por ciento de los cuales ahora apoyan la guerra en Ucrania", escribió el Servicio de Seguridad de Ucrania en Twitter.

Luego de que se conociera el audio, los investigadores de Radio Liberty lograron identificar las cuentas en las redes sociales con las cuales estaban vinculados los números de teléfono de los protagonistas de la conversación.

Guerra Rusia-Ucrania: ¿Quién es el soldado?

Así, precisaron que la identidad del hombre sería Roman Bykovsky, de 27 años, quien tenía su perfil privado, sin acceso al público. Sin embargo, él se contactó con los periodistas y negó que fuera su voz, aunque ellos aseguraron que era similar.

Por su parte, su esposa Olga Bykovskaya, quien, al igual que él, es originaria de Orel, eliminó su perfil el pasado miércoles. También habló con los reporteros y, además remarcar que ella no era la del audio, sostuvo que su esposo estaba herido en un hospital.

Según investigaron, Roman presta servicios en el 108° Regimiento de Asalto Aerotransportado de la Guardia de Rusia, una unidad conocida por su participación en el anexión de Crimea en 2014.

El audio causó un fuerte repudio en la comunidad internacional y se viralizó rápidamente en las redes sociales, dado que salió a la luz en un momento en el que las autoridades ucranianas denuncian cada vez más abusos sexuales por parte de las tropas rusas.

“Se han registrado cientos de casos de violación, incluidos los de niñas menores de edad y niños muy pequeños. ¡Incluso un bebé! Solo hablar de ello da miedo”, denunció el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.