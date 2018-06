Los diarios del Vaticano reflejaron el reñido debate en la Cámara de Diputados de la Argentina por la ley de legalización del aborto, que tras dos meses de análisis obtuvo este jueves media sanción y será girada al Senado para su aprobación definitiva.



El diario de la conferencia episcopal italiana "Avvenire" dio cuenta de la noticia en su edición online y señaló que "por cuatro votos pasó el aborto, ahora la ley al Senado".

Sin mencionar al papa Francisco en su artículo, el diario católico destacó que "el debate duró más de 19 horas" y remarcó que "la maratónica sesión" fue seguida “por miles de manifestantes” en las inmediaciones del Congreso.



"La Repubblica", en tanto, destacó en su edición online la "histórica victoria del movimiento feminista tras una dura batalla".

"Ahora la ley pasa al Senado, donde la discusión será más dura porque los conservadores son más fuertes", agregó el matutino.



El diario oficial del Vaticano, "L’Osservatore Romano", no incluyó la votación en su edición vespertina de este jueves, que de todos modos se imprimió antes de que se conociera el resultado final.



Pasadas las 16 de Roma (11 de Argentina), la única referencia en los medios vaticanos era un artículo en la web "Vatican News" dando cuenta del inicio de la votación.



"El Congreso argentino vota sobre la ampliación de la ley del aborto", tituló el portal oficial de la Secretaría de Comunicación, instituida por Francisco en 2015.



El artículo, firmado por la argentina Sofía Lobos, agregó que "a lo largo de las últimas semanas se produjeron varias manifestaciones a favor y en contra de la despenalización del aborto".



"La voz de la Iglesia como defensora de los derechos humanos y la dignidad de la persona, que apoya la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, mostró su gran preocupación por la tensión social que vive el país, insistiendo en la necesidad de replantearse las graves consecuencias que tendría la aprobación de dicha modificación y proponiendo, en su lugar, la consideración de que toda vida vale", planteó el sitio vaticano.

La media sanción figuró entre las noticias más importantes del mundo

La histórica sesión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados durante más de 23 horas en las que se debatió la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, no pasó inadvertida en los medios internacionales que la siguieron minuto a minuto reflejando lo que sucedía en el recinto y en las movilizaciones alrededor del Congreso.



"El Congreso argentino dio un histórico paso hacia la legalización del aborto", tituló el británico The Guardian y destaca la postura del presidente Mauricio Macri quien adelantó que no vetará la ley en caso de conseguir la aprobación definitiva en el Senado.

La cadena CNN también incluyó la media sanción en Diputados entre las noticias destacadas del día, mientras que la BBC puso en su página principal un titular que decía "Argentina, pasos más cerca del aborto legal".

"El aborto legal ha ganado en la Cámara de Diputados y en las calles de Buenos Aires. En una votación acalorada y muy reñida, que se prolongó durante más de 20 horas, los legisladores aprobaron este jueves el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo", comenzaba el artículo publicado en el País de España.



El periódico detalló lo que sucedía afuera del recinto al conocerse la aprobación de la media sanción: "en uno de los lados de la plaza, miles de chicas adolescentes estallaron en aplausos, gritos de emoción y lágrimas. En el otro, quienes se oponen a la ley se llevaron las manos a la cabeza".



Por último, El País aseguró que "el proyecto pasará al Senado, más conservador. Todo apunta a que la ley se estrellará allí, pero nada es seguro en esta Argentina arrastrada por una ola feminista que ha hecho del aborto legal una de sus banderas" y puntualizó: "es una jornada histórica".



En Brasil, Folha de San Pablo tituló: "Argentina aprueba la legalizacion del aborto en la Cámara". En cambio, O Globo sumó una análisis que indica que la "legalización del aborto aumenta la presión sobre el gobierno argentino".

En los días previos, O Globo había realizado notas sobre el tratamiento del proyecto de ley en los que aseguraba que "durante la madrugada, las versiones sobre el marcador final fueron cambiando".

"La tensión se elevó a tal punto que un grupo de diputadas defensoras del aborto legal habían convocado una conferencia a las 7:30 para pedir al presidente, Mauricio Macri, que haga algo para impedir el fracaso de la iniciativa en la Cámara", afirmó la versión web de O Globo.



Asimismo, calificó el debate como algo "inédito en el país" y reflejó la "polémica" que provocaron algunas exposiciones como la de la diputada Mercedes Regidor, de la Unión Cívica Radical (UCR), que comparó a las mujeres con las perras.



" Aborto: seguí en vivo el histórico debate en Argentina, que ahora dio un inesperado giro", proponía cerca de las 8 uno de los titulares de la página principal del diario El País de Uruguay.



Después de la votación que dio la media sanción a la ley (por 129 a 125) para que pase al Senado de la Nación, el periódico del país vecino relató con detalles el reñido debate que "cuando nadie lo esperaba dio un giro drástico", en referencia a los dos diputados de La Pampa que cambiaron su voto.



Por su parte, el diario el Mercurio de Chile donde recién en agosto pasado se aprobó el aborto solo en casos de violación, cuando peligra la vida de la madre, o el feto es inviable, puso énfasis en la "división social" que generó la iniciativa.

"La Cámara baja profundamente dividida y los manifestantes, en las calles también", aseguró el diario trasandino y afirmó que "Argentina vivió ayer un intenso debate por el proyecto de ley (?) que fue seguido de cerca por cientos de personas en los alrededores de la plaza del Congreso".