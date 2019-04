La actriz y política india Khushbu Sundar vivió un pésimo momento durante un acto de campaña de cara a las elecciones generales que se celebran en el país.

La mujer caminaba entre la multitud en Bangalore cuando algunos de los presentes comenzaron a lanzarle verduras. Como si eso fuera poco, un hombre aprovechó que Sundar estaba aturdida por el impacto y con restos de verdura en el pelo y la manoseó.

Khushbu no dudó, se dio vuelta y le propinó una fuerte cachetada. "Me tocó, me di la vuelta y empecé a caminar. Entonces me tocó por segunda vez y fue cuando me di vuelta y le abofeteé", reveló la mujer a medios locales.

El video del episodio se volvió viral rápidamente.