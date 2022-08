El actor Devin Ratray, quien se hizo conocido en Hollywood por interpretar al hermano mayor de Kevin McCallister en “Mi pobre angelito”, es el foco de una investigación policial en Nueva York tras ser acusado de violar a una amiga en 2017.

La víctima, Lisa Smith, fue amiga de Ratray durante años pero acudió a las autoridades para denunciarlo unas semanas después del supuesto ataque. La joven reveló que el actor la drogó y la agredió sexualmente hace cinco años.

Según su relato, el 21 de septiembre de 2017 se reunió en un bar con su hermano, otro amigo y Ratray y después fueron al departamento del actor ubicado en Manhattan para continuar con la velada y compartir unos tragos más.

Smith contó que luego de tomar una bebida preparada por el actor comenzó a sentirse somnolienta hasta que se quedó dormida en un sofá. La mujer sospecha que fue drogada por Ratray.

"Recuerdo que me desperté y no podía moverme. No podía abrir los ojos, pero podía oír y sentir lo que estaba pasando", dijo a CNN, añadiendo que esos momentos le parecieron "una eternidad" y que solo al día siguiente fue capaz de moverse lo suficiente para vestirse y salir de la vivienda.

Smith se presentó en la Policía unas semanas después de los hechos, en noviembre de 2017. Allí, un detective de Nueva York la entrevistó, pero en su informe indicó que la mujer no quería iniciar un proceso penal.

La víctima desmintió esta versión y señaló que luego también acudió a la Oficina del Fiscal del distrito de Manhattan, pero no tuvo noticias del fiscal después de la reunión. "¿Por qué me habría reunido con el fiscal hace años si no quisiera presentar cargos?", afirmó.

Por su parte, Ratray niega todas las acusaciones, asegurando que "no tuvo relaciones sexuales" con Smith y jamás la drogó.

El año pasado el actor fue detenido por acusaciones de violencia doméstica, pero fue liberado tras pagar una fianza de 25.000 dólares. Una amiga de Smith le envió noticias sobre el caso, lo que la llevó a ponerse en contacto con las fuerzas del orden y medios.

Hace unas semanas Ratray regresó a las pantalla chica con una breve participación en uno de los capítulos de la última temporada de Better Call Saul. Allí interpretó a Alfred Hawthorne Hill, una víctima a la que Saul le roba su identidad.