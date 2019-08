Un hombre de 25 años fue arrestado arrestado en la ciudad estadounidense de Daytona Beach, por haber amenazado con hacer una masacre tal cual describió en uno de los mensajes que envió a su novia.



La detención del joven, identificado como Tristan Scott Wix, se produjo el último viernes después que la policía del Condado de Volusia fuera advertido sobre los textos de este sujetos en el que describía su deseo de dispararle a tantas personas como pudiera en una multitud.



"Una escuela es un objetivo débil ... sería más probable que abriera fuego contra una gran multitud de personas de más de 3 millas de distancia ... Quisiera romper un récord mundial para la matanza confirmada más larga de la historia", escribió Wix.



La ex pareja del sujeto afirmó que unas horas más tarde, le dijo: "No estoy loco, solo quiero morir y quiero divertirme haciéndolo, pero soy la persona más paciente del mundo".



En los mensajes, Wix le dijo que si quería "planear escapar, podemos trabajar en eso", pero que él no estaba planeando "alejarse con vida, a menos que lo crea conveniente".



Además, le comentó que él escribió que "esperaba que alguien entrara en mi vida por el que no valiera la pena hacerlo, por el bien de todas esas personas".



En su primera declaración ante la policía, afirmó que no tiene armas de fuego pero que está fascinado con los tiroteos masivos y que por eso, quería vivir en carne propia lo que sentía.



El joven deberá esperar hasta su juicio en la cárcel del condado de Volusia, sin la posibilidad de fianza.