El sitio de la galería británica Sotheby’s inició la subasta por la camiseta con la que presuntamente Diego Armando Maradona le convirtió los dos goles a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86. La camiseta, que estaba en manos del exfutbolista inglés Steve Hodge, quien la intercambió con el Diez, fue presentada en Londres y ya apareció una oferta millonaria.

A las pocas horas de haberse publicado, hubo un interesado que ofertó 4 millones de libras esterlinas (5,22 millones de dólares) para quedarse con la emblemática número 10 marca Le Coq Sportif. La misma estará publicada por 14 días más: es decir, que el miércoles 4 de mayo se la llevará el mejor postor. Esperan que con el correr de los días figuren otras ofertas, que estiman, podrían llegar a superar los 8 millones de dólares.

La histórica camiseta que comenzó a subastarse hoy.

La polémica que se había generado con las hijas del Diez

A principios de abril, Dalma Maradona puso en duda la versión del inglés Steve Hodge sobre la veracidad de la camiseta histórica de Diego.

“No tenés manera de comprobar de que es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Hodge no tiene la camiseta de los dos goles, pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió. Cualquiera que conozca apenas un minuto a mi papá sabe que esa camiseta no se la dio a nadie”, había declarado.

.

La estrecha relación entre Maradona y Steve Hodge

El vínculo entre Maradona y Hodge se remonta a unos años antes del mundial de México. Se conocieron en un partido amistoso entre clubes en 1984, cuando el argentino jugaba para el Barcelona y el inglés vestía los colores del Nottingham Forest. Ese choque fue la antesala del regalo que Pelusa le hizo a su rival al darle la preciada camiseta azul en el estadio Azteca.

Tiempo atrás, Hodge dio detalles de su primer encuentro con Maradona. “Jugué contra él en un amistoso de pretemporada entre Nottingham Forest y Barcelona en 1984. Habíamos escuchado que era un jugador especial”

Hodge llenó de elogios al que consideró el mejor jugador que alguna vez le tocó enfrentar: “Su manejo de la pelota era impresionante, nunca vi algo así. Todo salía de su pierna izquierda. ¡No podías lidiar con su zurda, era demasiado buena! Era una varita mágica”.